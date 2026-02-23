El Parlamento de Navarra rechaza el crimen machista de Sarriguren con la abstención de Vox

Concentración del Parlamento de Navarra en señal de repulsa por los asesinatos por violencia machista cometidos los últimos días. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes un acuerdo por el que expresa su "máxima repulsa y su más profunda indignación ante el asesinato de violencia machista" cometido el pasado viernes en Sarriguren, en el que una mujer fue asesinada presuntamente a manos de su pareja. Además, la madre del presunto autor del crimen también resultó herida.

El texto ha sido aprobado por unanimidad por la Mesa del Parlamento de Navarra, donde únicamente tienen presencia UPN, PSN, EH Bildu y Geroa Bai. Se había intentado aprobar la declaración previamente en la Junta de Portavoces, donde tienen presencia todos los grupos, pero no ha sido posible aprobarla ya que Vox se ha abstenido y es necesaria la unanimidad para aprobar declaraciones en este órgano.

El texto aprobado por la Mesa del Parlamento -el mismo que ya fue aprobado por el Ayuntamiento del Valle de Egüés el sábado- señala que "todas las formas de violencia contra las mujeres suponen un atentado a su integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan".

Asimismo, la Mesa del Parlamento de Navarra traslada todo su "apoyo y solidaridad a familiares y entorno cercano de las víctimas", rechaza "rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres", y traslada a la ciudadanía que estos hechos "son expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres que aún impera en nuestra sociedad".

Por otro lado, la Mesa del Parlamento de Navarra reitera su "compromiso por conseguir una sociedad más justa e igualitaria desarrollando en el ámbito de sus competencias y en aplicación de la legislación vigente, políticas activas, integrales y coordinadas a favor de la igualdad y en contra de todas las violencias ejercidas contra las mujeres".

También hace un llamamiento a la ciudadanía a "jugar un papel activo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres". "Es responsabilidad de todas y todos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas", recoge, para animar finalmente a la ciudadanía a participar en las concentraciones de rechazo a esta violencia machista.

El Parlamento de Navarra se ha concentrado a las 12 horas en señal de repulsa por los asesinatos por violencia machista cometidos los últimos días en el conjunto de España.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha condenado el asesinato y ha trasladado el "pésame, el cariño y la solidaridad a la familia y a los amigos" de la víctima.

Esparza ha subrayado que "contra la violencia machista no puede haber excusas". "Es inaceptable que Vox no condene el asesinato de una mujer en Sarriguren, es inaceptable que busque excusas burdas para no solidarizarse con la familia, con los amigos, que busque excusas para no estar donde está la mayoría de la sociedad navarra. Ya está bien", ha señalado.

El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha expresado su "condena y repulsa" por el crimen machista y ha lamentado que, "desafortunadamente", no ha podido ser aprobada la declaración presentada en la Junta de Portavoces. "Ya son nueve los asesinatos machistas en lo que va de año -en España-, una cifra dramática y que nos interpela a todas y todos para seguir avanzando en políticas públicas para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, y hoy más que nunca nos interpela teniendo en cuenta las negras sombras que sobrevuelan allá donde la ultraderecha negacionista de la violencia machista tiene peso", ha afirmado.

Por tanto, Lucero ha defendido que "hay que seguir empujando hacia sociedades más feministas, hacia gobiernos más feministas y hacia políticas más feministas". "La única solución a este machismo que nos ahoga como sociedad democrática es más feminismo y el Partido Socialista va a estar siempre ahí", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha indicado que "la sociedad nunca será libre ni justa si la mitad de la población vive amenazada por esta violencia machista". "Esto nos interpela como sociedad en su conjunto, pero también nos interpela a los hombres porque tenemos una responsabilidad añadida, debemos romper todas las complicidades, todos los silencios y todas las normalizaciones que hacen posible esta violencia estructural", ha asegurado.

Mikel Zabaleta ha añadido que "durante años en este Parlamento las declaraciones institucionales referentes a la violencia machista se han aprobado por unanimidad, pero hoy por hoy eso no es posible por la presencia de la ultraderecha".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha mostrado su "enérgico rechazo al crimen machista" y ha trasladado su "cariño y apoyo a familiares y amigos de la víctima", al tiempo que ha deseado una pronta recuperación a la mujer herida.

"Desgraciadamente en este Parlamento no hemos sido capaces de aprobar una declaración institucional que era una copia de la que se aprobó el sábado en el Ayuntamiento del Valle de Egües", ha señalado, si bien ha valorado que, con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de rechazar el crimen, el Legislativo "se situará donde tiene que estar, que es rechazando este crimen machista y posicionándose del lado de las víctimas".

El portavoz del PPN, Javier García, ha condenado el crimen y ha expresado sus "más sinceras condolencias a la familia y allegados de la víctima". "La violencia de género es una lacra intolerable y que exige la unidad de todos, sin excepción. Desgraciadamente no ha sido posible en este Parlamento, cuando era importante lanzar un mensaje de unidad ante un asesinato de una mujer vecina de Navarra", ha indicado.

Javier García ha apuntado que "es cierto, pero no es excusa, que hay que lanzar una reflexión de que las políticas actuales de quienes se autoproclaman progresistas y feministas no están funcionando".

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha condenado el crimen machista y ha afirmado que "toca defender el feminismo como el arma necesaria para construir una sociedad en la que las mujeres y los hombres seamos plenamente iguales, y en la cual no tengan cabida violencias machistas tan repugnantes como estas".

Carlos Guzmán ha lamentado que no ha podido ser aprobada en la Junta de Portavoces la misma declaración que sí fue aprobada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés. "La extrema derecha denota un tufo xenófobo, racista, machista, y ha impedido que un Parlamento democrático apruebe una declaración tan necesaria", ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha condensado el asesinato y ha trasladado su "cariño" a familiares y al entorno de la víctima. Además, ha pedido prisión permanente revisable para el autor del crimen. "Esperamos que ese sujeto se pudra en la cárcel", ha indicado.

No obstante, Jiménez ha querido añadir que su formación muestra el rechazo a "todo lo que sea violencia, sea hacía la mujer o hacia el hombre". Además, ha señalado que "ha quedado demostrado que las leyes estatales y autonómicas, las políticas, las declaraciones institucionales y las concentraciones, y los miles de millones a costa del contribuyente no han servido para nada".