El Parlamento de Navarra rechaza que el programa Skolae sea obligatorio en todos los centros

Publicado 26/11/2018 12:53:07 CET

LESAKA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes que el programa de coeducación Skolae sea "obligatorio" en todos los centros educativos.

El PSN ha presentado una declaración institucional para pedir la obligatoriedad del programa Skolae en todos los centros, públicos y concertados, pero UPN y PPN han votado en contra, y Geroa Bai se ha abstenido, lo que ha hecho insuficiente el apoyo de los socialistas, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, e Izquierda-Ezkerrra.

Sí han prosperado otros dos apartados de la declaración presentada por el PSN, por la que el Parlamento de Navarra muestra su "rechazo más rotundo a las pintadas realizadas al muro de la diversidad de Huarte" y rechaza igualmente "cualquier tipo de agresión, violencia o actitud machista, xenófoba, de rechazo al diferente o LGTBIfóbica que se produzca en nuestra Comunidad". Además se compromete a "trabajar para construir una sociedad donde cada persona pueda desarrollarse de manera plena, igualitaria y en libertad".

El punto rechazado proponía que el Parlamento diera su "total apoyo al programa de coeducación Skolae" y manifestara "la necesidad de que el Gobierno de Navarra apueste decididamente por la coeducación y la educación afectivo sexual en todos los centros educativos navarros, sean públicos o concertados, y estableciendo legalmente la obligación de dicho programa".

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha apelado a la "libertad" y ha rechazado que "se cuestione cualquier asunto diferente a lo que piensa el Gobierno de turno". "Defendemos la libertad de las familias y de los centros escolares para elegir la educación que quieran para sus familias e hijos. Estamos a favor de la coeducación, de la igualdad, de la educación afectivo sexual, pero no de la que nos quieren imponer. Cualquier cuestión relacionada con educación habrá que hacerla de acuerdo con las familias y con el profesorado", ha advertido.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha explicado que se ha abstenido en la obligatoriedad del programa, porque "no vamos a obligar" a que los centros lo pongan en marcha, "pero sí vamos a obligar a que presenten un programa en materia de educación tan bueno como Skolae". "Si el programa Skolae está en marcha es gracias al Gobierno de Geroa Bai, es gracias al departamento de Educación del Gobierno de Navarra. El programa Skolae es el mejor programa de coeducación que se ha puesto en marcha en Navarra y en todo el Estado", ha defendido.

Además, ha criticado "la indigna campaña del PP con mentiras y falsedades, más propias de mentes sucias y enfermas, que de partidos políticos y democráticos, provocando un sufrimiento innecesario a padres y madres de Navarra".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, sí ha considerado que Skolae debería ser "obligatorio" en todos los centros educativos y ha criticado a quienes se oponen a este programa. "No pueden soportar los objetivos del programa Skolae, lo que quiere la derecha es volver al pasado, quiere volver a una Navarra blanca y negra", ha indicado.

En la misma línea, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha considerado que Skolae es "un programa fundamental" y ha afirmado que "estos debates lo que hacen es tapar otro tipo de debates, como la ausencia de cambios estructurales" y, en concreto, se ha referido a la enseñanza concertada. "Es una contradicción y una incongruencia que, cuando estamos hablando de leyes para implementar la igualdad o del programa Skolae, se sigan manteniendo las horas de religión más allá de lo que establece la LOMCE y no se exija a la enseñanza concertada, que recibe fondos públicos, que dé unos contenidos que van a contribuir a la mejora de la educación en igualdad", ha afirmado.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha lamentado que UPN, PPN y Geroa Bai no respalden la obligatoriedad del programa y ha defendido que Skolae "es bueno, es pionero, alienta la coeducación, educa en igualdad y en comportamientos afectivos y sexuales". "No podemos dejar fuera a los niños y niñas que estudian en centros concertados. No entendemos que el Gobierno renuncie a implantarlo", ha indicado.

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha considerado que Skolae "debe ser retirado de inmediato, no cuenta con el consenso político necesario, no cuenta con el consenso de los padres, y no cuenta con consenso ni dentro del propio Gobierno". "No nos van a engañar con que es un tema de educación en corresponsabilidad, eso se lleva tiempo haciendo en los colegios y se tiene que seguir haciendo, por supuesto, pero que no nos engañen. Está orientado a enseñar desde la más tierna infancia a nuestros hijos, sin consentimiento de los padres, lo que quieren los partidos de izquierda que se les enseñe", ha asegurado, para señalar que "tiene que haber movimiento en la calle y tienen que salir los sectores sociales a decir que hay que retirarlo". Además, ha condenado "todo tipo de amenazas, cualquier tipo de extorsión, insulto o pintadas", en este caso hacia la consejera de Educación, María Solana.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que "la derecha está utilizando Skolae de manera torticera y marrullera" y ha sostenido que los contenidos del programa "están amparados por la legislación estatal y navarra y se tienen que tratar en todos los centros educativos". "El programa está pensado en los escolares, pero dirigido al profesorado, que es el que dirige lo que se hace en el aula y sabe perfectamente qué tipo de tratamientos hay que dar a los contenidos", ha señalado.