El Parlamento de Navarra rechaza pronunciarse en contra de una posible ley de amnistía

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por el Partido Popular por la que se proponía que el Legislativo foral se posicionara en contra de una posible ley de amnistía. Han votado contra la moción los grupos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que lo han hecho a favor UPN, PPN y Vox.

La moción de los 'populares' planteaba rechazar "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito" y recogía que "el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento".

Asimismo, animaba a los dos partidos mayoritarios a "buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas". También pedía dar traslado de estos planteamientos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado.

En la defensa de la moción, el portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "los socialistas tienen un papelón tremendo en este Parlamento y a nivel nacional" por su "falta de sentido de Estado". "El Partido Socialista ha perdido prácticamente todas las palabras de su nombre y solo le queda aquello de 'Partido'. No queremos que Navarra sea menos que nadie, pero tampoco queremos que sea más que nadie. Queremos igualdad. Con una ley de amnistía estaríamos en desigualdad frente a otros territorios", ha asegurado. García ha defendido que "todos los españoles debemos tener la misma condición, sin privilegios, no se puede dar más valor al voto de unos pocos sobre el voto de muchos".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que "la moción viene a trasladar que la amnistía es ilegal y que el Estado no tiene que ceder ante un chantaje de semejante magnitud", y ha destacado que su grupo "respalda con firmeza esta moción, la misma firmeza con la que la hubieran votado ilustres socialistas, como Felipe González o Joaquín Almunia". "Si no fuera por la necesidad del Partido Socialista de mantenerse en el Gobierno, la votaría a favor el propio Pedro Sánchez", ha añadido, asegurando que tanto el presidente como ministros "tienen declaraciones a favor" del contenido de esta moción.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "esta moción es un reflejo del intento de investidura fallida -del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo-, una farsa, una propuesta irreal para perder el tiempo y embarrar la política". Además, ha asegurado que los 'populares' "han sido los instigadores, los precursores de los alzamientos que ha habido en este país, de todos, y los socialistas hemos sido los paganos de ellos y los que hemos sentado las bases del perdón, de la reconciliación, de la convivencia y de la unidad de nuestro país, aceptando la diversidad que existe en España". Tras ello, ha abogado por "buscar las fórmulas para avanzar en marcos que engloben a todas las sensibilidades dentro de la Constitución" y ha asegurado que "seguiremos dando pasos firmes por el bien común".

La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha señalado que "la amnistía no está expresamente prohibida en la Constitución y es evidente, y así se ha pronunciado en reiterados ocasiones el Tribunal Constitucional, que todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución sí se puede utilizar siempre y cuando no entre en contradicción insalvable con los preceptos constitucionales". "La amnistía es un instrumento legal y reconocido en el ámbito internacional como adecuada para restaurar confrontaciones y buscar soluciones a conflictos. La realidad es que el bloque de la derecha y la extrema derecha no quieren abordar una solución política del conflicto catalán", ha destacado.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha afirmado que "no hay ni un solo artículo que diga que las Cortes Generales no pueden aprobar una ley de amnistía y fue el ministro Montoro, del Partido Popular, quien impulsó la amnistía fiscal de 2012, mal hecha, por no utilizar una ley que emane de las Cortes, ya que utilizó la figura del decreto ley que emana del Gobierno, y así se la tumbó el Tribunal Constitucional". "Esta ley de amnistía viene a solucionar un problema que ustedes crearon. Los que reparten carnés de constitucionalistas son los que más manosean la Constitución", ha asegurado a los 'populares'.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha señalado que "esta moción dibuja a la perfección la alocada carrera en la que se hayan inmersos el señor Feijóo y el conjunto del PP". "Esta moción tiene por único objetivo seguir generando ruido y enfrentamiento entre los españoles y las españolas, e intentar dificultar la formación de un Gobierno progresista de coalición. Es innegable que existe una desconexión entre amplias capas del pueblo catalán y el Estado español, que derivó en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Ante un problema político como el que existe en Cataluña, el conjunto del Estado debemos buscar una solución política, debatida y consensuada que busque normalizar la situación política", ha defendido.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha destacado que "hablar de amnistía significa un ataque al Estado de Derecho, a la línea de flotación de la democracia, a la igualdad de los españoles, a la división de poderes, en resumen, un fracaso de la democracia". "Seguramente, el siguiente paso será la autodeterminación. La situación que vive España es de extrema gravedad, se está dando un golpe de Estado por el mismo Estado, perpetrado directamente por la Moncloa", ha señalado.