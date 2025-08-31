El Parlamento de Navarra retoma este lunes su actividad tras el periodo estival

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra retomará este lunes, día 1, su actividad tras el periodo estival con la celebración de la Mesa y Junta de Portavoces a las 10 horas. En esta primera semana, en la que no hay programado pleno, no está agendada ninguna sesión en torno a la comisión de investigación constituida el 5 agosto sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas.

Según se acordó entonces, la fecha límite para el envío de la documentación a la comisión de investigación es el lunes 15 de septiembre. Se propuso la celebración de una próxima reunión el día 24 de septiembre, miércoles, para valorar dicha documentación y avanzar en la calendarización del trabajo. En lo referente a las comparecencias, se prevé que comiencen a partir del 14 de octubre.

La actividad de esta semana continuará con dos comisiones el martes, en las que comparecerá el presidente del Consejo de Transparencia de Navarra para presentar la Memoria de Actividad 2024, y el consejero de Educación y el director general de Educación y Formación Profesional para abordar la exclusión de las áreas curriculares de Educación Física y Música impartidas en lengua extranjera.

El miércoles, tras una visita parlamentaria a Abaurregaina para conocer in situ el proyecto 'Remondegi Etxea-Balcón del Pirineo', está convocada una sesión de trabajo para que una representación de la Asociación ANDAR (Asociación Navarra de apoyo a personas con TDAH de la Ribera y sus familias) presente el trabajo realizado durante sus 20 años de recorrido. Después, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, valorará en comisión la aplicación de la Ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

El jueves, en distintas comisiones, comparecerán la consejera de Cultura, Deporte y Turismo y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Mientras que el viernes, para terminar esta primera semana, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial está llamado a explicar su gestión ante los resultados del reciente informe sobre Sunsundegui emitido por la Cámara de Comptos.