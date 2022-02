El Parlamento de Navarra transmite sus condolencias por el fallecimiento de Javier Gómara

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, enteradas del fallecimiento de Javier Gómara Granada, presidente del Parlamento en la II Legislatura (1987-91) y parlamentario entre los años 1979-82 y 1991-94, han acordado expresar y trasladar el sentimiento de pesar y afecto a su esposa y a sus hijos, hermanos y demás familiares.

Además, se hace constar el "reconocimiento y agradecimiento del Parlamento por la labor realizada como presidente, y parlamentario de esta institución, responsabilidades todas desde las que, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Reglamento de la Cámara, contribuyó con esfuerzo y dedicación a la defensa y progreso de los intereses de Navarra, así como a su desarrollo".

En su memoria, el Parlamento de Navarra guardará un minuto de silencio en la próxima sesión plenaria, el jueves, día 17, a las 9.15 horas.

Por acuerdo de la Mesa de 4 de julio de 1991, Javier Gómara fue distinguido con la Medalla del Parlamento de Navarra, cuyo acto de entrega tuvo lugar el 5 de julio de ese año.

JAVIER GÓMARA GRANADA

Abogado, primer presidente de UPN tras la creación del partido en 1979 y diputado hasta 1986, Javier Gómara Granada (7 de enero 1927-12 febrero 2022), se inició en el Ayuntamiento de Pamplona y no volvió a la política activa hasta que la derecha navarra comenzó a articularse para definir su espacio político en el nuevo escenario de la transición, ha informado el Parlamento.

En 1975 participó en la fundación de Causa Ciudadana (1976), germen del Partido Socialdemócrata Foral de Navarra, sigla que sustentó a UCD hasta que la inclusión de la disposición transitoria cuarta en la Constitución dio lugar a la creación de un partido de ámbito exclusivamente navarro.

La fundación de UPN obedeció a que no se aceptó la inclusión de Navarra en el decreto preautonómico vasco, a que el referéndum de integración en Euskadi pudiera celebrarse cada cinco años y a que la Constitución no previese un mecanismo para su salida. Según Gómara, esto demostraba que "Navarra no fue respetada y que, al margen y por encima de los parlamentarios forales, hubo un pacto UCD-PSOE-PNV en el que se perjudicó a Navarra".

Fue elegido presidente provisional de UPN en el acto de presentación del partido el 21 de enero de 1979 y concurrió a las elecciones al Parlamento foral por Pamplona capital con el objetivo de lograr un puesto en la última Diputación Foral compuesta por siete miembros (los primeros de las listas más votados por cada merindad). UPN fue la cuarta fuerza más votada en la capital, lo que le aseguró el escaño en la Cámara.

Bajo el lema Navarra Unida, presidió el primer Congreso de UPN en 1981, en el curso del cual fue reelegido presidente, cargo que ocupó hasta el II Congreso celebrado en 1985. Durante su mandato, UPN firmó el primer pacto con AP y PDP para presentarse como lista única en las generales de 1982.

En aquellos comicios, consiguió el acta de diputado a Cortes al presentarse segundo en la lista por UPN, detrás de Jesús Aizpún. En 1987 volverá a la política local como parlamentario foral durante dos legislaturas. En su primera etapa (1987-1991) presidió el Legislativo. Fueron necesarias tres votaciones para su designación y al final, ante el empate a 19 votos registrado con la candidatura del centrista Pablo García Tellechea, su mayor edad le otorgó el cargo automáticamente.

La candidatura de Javier Gómara, abogado, primer presidente de UPN tras la creación del partido en 1979 y diputado hasta 1986, fue apoyada por Alianza Popular y Unión Demócrata Foral (PDP-PL). Los socialistas respaldaron la candidatura de CDS, y Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra y HB votaron en blanco.