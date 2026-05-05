El Parlamento de Navarra traslada sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, primer Lehendakari

El Parlamento de Navarra traslada sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Garikoetxea Urriza (1938, Pamplona), parlamentario del PNV en el Parlamento foral entre abril del 1979 y 13 de julio de 1980, presidente del PNV, presidente del Consejo General Vasco y primer Lehendakari (1980-85).

Al conocer el fallecimiento de Carlos Garikoetxea Urriza, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento han acordado trasladar en nombre de la Cámara "el pésame y las condolencias a la familia y amigos del que fuera parlamentario foral durante la primera parte de la legislatura del Parlamento foral".

Según han informado desde la Cámara en una nota, el órgano de gobierno del Legislativo muestra, además, su "reconocimiento por la labor realizada en su actividad representativa del pueblo navarro en esta institución".