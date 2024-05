El Parlamento navarro aprueba condenar cualquier declaración política que "fomente e incite al odio"

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción del PSN por la que la Cámara "condena cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social por motivos de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal, política o social".

El texto, aprobado con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y en contra de UPN, PPN y Vox, añade que "los representantes públicos tienen una función y responsabilidad esencial en el fomento de la convivencia, el respeto y en la lucha contra la incitación al odio y la intolerancia, debiéndose abstener de realizar cualquier declaración pública que fomente a tal objetivo".

Además, el Legislativo reafirma su compromiso con "la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos, particularmente de la libertad ideológica, religiosa y de culto, protegida por el artículo 16 de la Constitución española".

UPN ha presentado una enmienda a la moción, que no ha sido aceptada por el PSN y que pedía incluir dos puntos más. Uno para que el Parlamento condenara "cualquier acto de odio -y, expresamente, los atentados terroristas y las agresiones contra la integridad física de las personas- por los motivos señalados en el punto 1 y rechazar la firma de acuerdos de Gobierno con quienes no condenan tales actos o discursos de odio".

Otro punto proponía que la Cámara mostrara su compromiso con "una democracia pluralista en donde se respeten los derechos humanos, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, legalmente regulada, frente a las tentaciones autoritarias de los populismos de derecha e izquierda".

La parlamentaria socialista Ainhoa Unzu ha señalado que con esta moción "queremos hablar de política y de calidad democrática". "Nada es casual, hay una estrategia de la ultraderecha con una clara finalidad política basada en erosionar gobiernos, atacar instituciones y cuestionar, por encima de todo, los valores democráticos", ha dicho, para afirmar que "es extremadamente preocupante la degeneración del discurso público que intenta provocar todo tipo de extremismo, intolerancia, polarización y crispación social".

Unzu ha indicado que "esto va de reflexionar sobre las peligrosas consecuencias que tienen para la democracia, para la sociedad y para el avance de derechos determinados discursos de odio que vomita especialmente la ultraderecha y que, para mayor desfachatez, suelen ser justificados incluso aplaudidos por el resto de derechas". "Frenar el discurso del odio, el insulto, no significa coartar ni limitar la libertad de expresión, ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo mucho más peligroso como es la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia".

El representante de UPN Iñaki Iriarte ha comentado, por su parte, que "se nos queda corta la moción si no se nos pide que condenemos los actos de odio" y "no solo las palabras". "Si uno presenta una moción condenando un crimen y luego va alegremente del brazo de quienes no condenan ese crimen, no se queda muy bien, se está siendo muy incoherente", ha manifestado, para mencionar actos como "dar tartazos a políticas, canciones llamándoles 'putas', acosos violentos en procesiones a concejales, siempre del mismo partido, acosos a religiosos", entre otros. "Si se escribe una barbaridad, lo que tenemos que hacer es condenar, exigir al autor que se disculpe, que borre el mensaje, y por supuesto, ser consecuentes y no ir del brazo de aquellos que no solamente no condenan los mensajes de odio, sino que los han apoyado activamente durante muchos años", ha dicho.

Desde EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha señalado que apoyan la moción socialista porque "compartimos que el discurso del odio es un problema social que va en aumento, divide a la sociedad y supone un claro riesgo para la democracia". "El discurso del odio, la hipérbole, la exageración, la provocación, la mentira, el histrionismo y la polarización son fórmulas habituales de hacer política de la derecha y extrema derecha en este Parlamento", ha dicho, para reprochar a UPN que "son quienes emplean la violencia en este Parlamento, los que recurren a los insultos".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que les gustaría que "el discurso de odio en nuestra Comunidad fuese cero" ya que "el discurso de odio puede tener consecuencias perjudiciales para nuestra democracia". "Creemos firmemente que este tipo de discursos deben terminar y abogamos firmemente por el debate político, respetuoso y constructivo", ha dicho, para afirmar que "los representantes públicos tienen una función y una responsabilidad esencial en el fomento de la convivencia, el respeto y la lucha contra el odio y la tolerancia, y deben ejercerla".

Desde el PPN, Maribel García Malo ha reprochado al PSN que "todo lo que traen últimamente a esta Cámara tiene un claro aroma electoral". "Estamos de acuerdo en el fondo de la moción, pero desde luego no en las formas ni con el diagnóstico, porque para ustedes todos los males de este mundo vienen de la derecha, una derecha a la que le ponen el prefijo ultra", ha criticado, para censurar que "retuercen el lenguaje" porque "cuando hablan de la derecha a la derecha del PP, la llaman extrema derecha; sin embargo, cuando hablan de sus socios, hablan de la izquierda a la izquierda del PSOE, hablan de partidos progresistas; oigan, no, ultraizquierda, y además, extrema izquierda, en algunos casos, que sigue sin condenar el terrorismo".

Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que "yo tengo miedo a la ultraderecha y tengo miedo al cambio climático y tengo miedo a la desaparición de la clase media y a las empresas Estado, tengo miedo porque no seamos capaces de domesticar el triunfo del capital sobre el trabajo" y "ese miedo a veces lo expreso con ira y con rabia". "Pero no es lo mismo la ira del odio, no es lo mismo", ha indicado, para señalar que apoyan la moción socialista porque "más allá del eje izquierda-derecha, está el eje de la razón contra el odio".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha indicado a los socialistas que "vuestros insultos, calumnias, mentiras, señalamientos de odio son medallas para nosotros". "Y no contentos con su errático camino, nos quieren callar", ha censurado, para exponer que "no hay mayor corruptela democrática cuando el poder Ejecutivo y el poder Legislativo maquinan cómo silenciar a la oposición, sobre todo a Vox". "La inoculación del veneno que llevan dentro les hará enfermar", les ha dicho, para acusarles de "prostituir la política".