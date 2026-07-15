El parque de Educación Vial de Tudela imparte formación a 2.870 escolares durante el curso 2025-2026

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Educación Vial de Tudela ha impartido durante el curso escolar 2025-2026 formación teórico-práctica en educación y seguridad vial a un total de 2.870 escolares procedentes de 16 centros educativos, según recoge la memoria anual elaborada por este servicio municipal.

La actividad se ha desarrollado principalmente en las instalaciones del Parque de Educación Vial, mientras que las sesiones dirigidas al alumnado de Educación Infantil y de Educación Secundaria se han llevado a cabo en los propios centros educativos.

En el programa han participado estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial y también alumnado de otros municipios.

En el programa han participado los colegios Huertas Mayores, San Julián, Griseras, Elvira España, Compañía de María y Anunciata; el IES Benjamín de Tudela; las escuelas infantiles Santa Ana y Chiquiticasa; los centros de Educación Especial Torre Monreal y Fundación Padre Lasa; así como alumnado de la Ikastola de Fontellas, del CEIP Cerro de la Cruz de Cortes y del CRA de Igea de Cornago. Además, se han desarrollado actividades con alumnado de la ETI y del IES Valle del Ebro (Atalaya).

La memoria incorpora este año una novedad: además de los datos habituales sobre participación, se ha realizado un estudio sobre los hábitos de desplazamiento del alumnado y el uso de la bicicleta, con el propósito de disponer de información "que permita seguir impulsando una movilidad urbana más segura, saludable y sostenible".

MOVILIDAD ESCOLAR

Los resultados de la encuesta muestran que el 54% del alumnado de Primaria acude habitualmente al colegio andando, el 9% utiliza bicicleta o patinete, el 5% emplea el autobús urbano y el 32% se desplaza en vehículo particular. En conjunto, el 68% de los desplazamientos se realizan mediante medios considerados sostenibles.

No obstante, la memoria pone de manifiesto "la conveniencia de incrementar el uso de la bicicleta y otros medios de movilidad activa, reduciendo, siempre que sea posible, la utilización del vehículo privado en los trayectos escolares".

El estudio también revela que "todavía existe un porcentaje significativo de escolares que no domina el manejo de la bicicleta", especialmente en los primeros cursos de Educación Primaria.

Así, un 32,04% del alumnado de primero de Primaria aún no sabe montar en bicicleta, porcentaje que desciende progresivamente hasta situarse en el 7,40% en sexto curso.

La memoria considera "deseable" que, a partir de segundo de Primaria, todo el alumnado sea capaz de utilizar la bicicleta de forma autónoma, "al tratarse de un hábito beneficioso tanto para la salud como para la movilidad sostenible".

Asimismo, el informe identifica diferencias entre centros educativos que permitirán orientar futuras actuaciones de sensibilización y formación.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

Durante el curso también se han llevado a cabo diversas actuaciones para mejorar el funcionamiento del Parque de Educación Vial y "adaptar sus recursos a las nuevas necesidades de aprendizaje".

Entre ellas destacan la incorporación de dos nuevos patinetes eléctricos cedidos por el Ayuntamiento, la adquisición de una bicicleta sin pedales, triciclos infantiles y patinetes manuales, la mejora de la señalización horizontal (pintado de marcas viales y de bordillos), la adquisición de un cargador de baterías, la renovación de equipamiento, la instalación de un panel didáctico sobre los sistemas de retención infantil y la actualización de los contenidos formativos relacionados con la movilidad urbana.

La memoria también recoge varias actuaciones pendientes, entre ellas la mejora del firme de determinadas zonas del circuito, la sustitución de parte de la señalización vertical deteriorada, la reparación del sistema de recogida de aguas pluviales y el estudio de actuaciones para mejorar la accesibilidad de los accesos principales.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de Tudela "reafirma su compromiso con la educación vial desde edades tempranas, fomentando comportamientos responsables y contribuyendo a crear una ciudad más segura, accesible y sostenible para toda la ciudadanía".