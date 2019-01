Los partidos navarros piden no dar "ni un paso atrás" en el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres

Publicado 18/01/2019 11:47:57 CET

PAMPLONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha celebrado este viernes una sesión monográfica dedicada a las políticas públicas en materia de equidad de género y políticas LGTBI, en el que la mayoría de grupos parlamentarios han llamado a no dar "ni un paso atrás" en el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres ni en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI.

Durante el debate parlamentario, muchos de los grupos han hecho también alusiones críticas al discurso del partido Vox, que pide derogar la legislación sobre violencia de género, y han hecho una apelación al consenso entre distintas fuerzas políticas para seguir impulsando políticas públicas en materia de igualdad.

Además, el cuatripartito y el PSN han vuelto a hacer una defensa del programa de Educación Skolae, apoyando su presencia en los centros navarros, mientras que UPN y PPN han apostado por la "no imposición".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha abogado por construir "un acuerdo de base amplia en el ámbito político" a favor de la igualdad real, "sin olvidar el trabajo que han hecho la sociedad civil, grupos feministas, grupos de mujeres, el movimiento LGTBI y técnicas de igualdad".

"Es fundamental que todos los partidos aquí presentes alcancemos un acuerdo de mínimos para garantizar en todas las políticas públicas que la igualdad de género será una prioridad, independientemente de cada coyuntura política o económica", ha indicado, para fijar entre algunos de los retos la lucha contra la violencia de género y contra las personas LGTBI+.

En este contexto, el portavoz de Geroa Bai ha defendido "el magnífico programa de coedacuación Skolae, que supone la culminación de lo que tantas veces hemos reclamado". "Es un programa que ataca el corazón mismo de la desigualdad, aprendiendo a luchar contra ella", ha asegurado, para criticar el rechazo de UPN y PPN a este programa.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha replicado a Martínez que, escuchando su intervención, "está claro que estamos en campaña electoral" y ha considerado "despreciable utilizar este tema para hacer electoralismo barato, porque la prioridad de Martínez en este pleno no es tratar de ampliar consenso, su prioridad es intentar sacar tajada política".

Esparza ha pedido un "compromiso de todas las fuerzas para seguir haciendo frente a la lacra de la violencia de género" y ha pedido posiciones "valientes", como el apoyo a la prisión permanente revisable.

Esparza ha afirmado que "UPN ha apostado por las políticas de igualdad" y ha explicado que "impulsó y creó en el Gobierno unidades de igualdad en los departamentos, impulsó los informes de impacto de género en normativa que se desarrolló en Navarra, inició la inclusión de cláusulas de género en subvenciones y contratos". "Navarra fue pionera en esto. No ha llegado con ustedes", ha dicho al portavoz de Geroa Bai. Junto a ello, ha reiterado su "no rotundo a Skolae, porque no se puede imponer, se puede trabajar en coeducación sin generar conflicto".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que ha pasado "vergüenza ajena por la demagogia y el ejercicio de populismo de Esparza, que ha utilizado 15 minutos para explicar lo que hicieron Gobiernos de UPN y ha dedicado cinco minutos a valorar las políticas públicas actuales, y después responsabiliza a otros portavoces de hacer electoralismo".

Tras ello, Bakartxo Ruiz ha considerado que actualmente se está viviendo "un proceso de involución y se están poniendo en cuestión muchos derechos que se habían conseguido en los últimos años" en relación con la igualdad.

La parlamentaria de EH Bildu ha defendido que durante esta legislatura en Navarra "se están dando saltos cualitativos, como separar el Instituto de Igualdad de las políticas de Familia, se ha renovado el Consejo de Igualdad con una idea más participativa, se han introducido políticas LGTBI por primera vez en la Administración, y se está trabajando en la nueva ley de igualdad entre hombres y mujeres".

En la misma línea, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha afirmado que "ésta ha sido una legislatura muy importante en cuanto a la definición y desarrollo de las políticas de igualdad en Navarra" y ha destacado que "ha sido la primera vez que este tema viene de la mano de un acuerdo programático que ha fijado desde el principio la planificación de esta materia".

Tere Sáez ha afirmado que "esto no se hubiera podido realizar de ninguna manera sin la participación de muchas mujeres que han estado presentes en estos procesos, se ha producido el pronunciamiento masivo de las mujeres en la calle contra la discriminación". "Estamos viviendo cuatro años de un cambio maravilloso en cuanto a la conciencia de la importancia de la igualdad", ha añadido.

Según ha continuado, "hay que plantearse cómo consolidar el trabajo ya realizado hasta ahora" y ha asegurado que "las políticas públicas de igualdad son la única solución a las violencias machistas".

Por parte del PSN, María Chivite ha afirmado que no se debe dar "ni un paso atrás, solo cabe avanzar, seguir luchando por más derechos de la ciudadanía, y respetar la libertad sexual de cada una de las personas" y ha advertido de que "los hechos nos dicen que estamos lejos de la igualdad real".

María Chivite ha abogado por "alzar la voz y sumar una mayoría, en defensa de la igualdad, en defensa de los derechos de las personas LGTBI". "No hay interpretaciones posibles. En la lucha por la igualdad, o se está o no se está", ha indicado.

Durante su intervención, María Chivite ha sido crítica con la gestión de Gobiernos de UPN en Navarra y del PP en España, del mismo modo ha censurado que "parece que el tema de la igualdad ha llegado con el Gobierno del cambio, y nada más lejos de la realidad". "Creemos que el Gobierno de Navarra podría y debería haber hecho mucho más", ha indicado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "a pesar de que se ha avanzado mucho en el reconocimiento social" de la igualdad, "desgraciadamente se está muy lejos todavía del objetivo". No obstante, ha considerado que "flaco favor" hace la aprobación de leyes específicas, como la de LGTBI, porque "todos somos iguales ante la ley y eso está perfectamente recogido en nuestra Constitución".

Ana Beltrán ha asegurado que "lo fácil es seguir la corriente y no oponerse, pero si algo hemos demostrado en el PPN es que no nos amedrentamos ante la toma de decisiones y no siempre optamos por lo más fácil".

Además, se ha declarado "en contra de la ideología de género, no creemos en ella, creemos que es falsa, tenemos absoluto derecho a pensar diferente y a que no se nos criminalice por pensar diferente". "Creemos en la no discriminación, creemos firmemente en la libertad, en el respeto a todas las personas, pero en lo que no creemos es en la discriminación positiva, ni en la imposición, ni en la obligatoriedad. Las personas son todas iguales y merecen el máximo respeto", ha indicado.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha indicado que "se han dado importantes pasos hacia la igualdad de género desde el punto de vista legislativo en normas internacionales, estatales y navarras, pero persiste en mayor o menor medida una clara discriminación por razón de género, que privilegia al hombre".

Marisa de Simón ha afirmado que "es absolutamente prioritario blindar el derecho de las víctimas y de todas las mujeres en general a vivir sin miedo, y por lo tanto en este tema hay que avanzar". Además, sobre el colectivo LGTBI, ha afirmado que "es necesario evitar cualquier retroceso, consolidar las metas conseguidas y seguir luchando".

Asimismo, ha pedido que los partidos navarros se comprometan a no pactar con fuerzas que pidan la derogación de leyes para luchar contra la violencia machista y se ha preguntado si "algún partido navarro está dispuesto a actuar como Ciudadanos y PP en Andalucía".