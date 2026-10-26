El PEAU del II Ensanche apuesta por creación y rehabilitación de vivienda, movilidad sostenible y aparcamiento vecinal

Imagen de una zona del segundo Ensanche de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del II Ensanche está listo para su aprobación definitiva en el Pleno. El documento da prioridad a la rehabilitación y conservación del tejido urbano existente, prevé una capacidad adicional estimada de 581 nuevas viviendas, 147 protegidas, identifica diez áreas estratégicas y plantea una estrategia de movilidad y aparcamiento vecinal, así como para la regeneración progresiva del espacio público.

El PEAU orienta la transformación, que dará paso a los proyectos que concretarán posteriormente cada actuación.

Las novedades de este Plan las ha presentado en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la gerente de la Gerencia de Urbanismo, Pilar Pardo.

El PEAU establece el nuevo marco urbanístico para la regeneración del II Ensanche, combinando tres dimensiones: un marco regulador, que determina usos, edificación, conservación, renovación, dotaciones y gestión; un marco de planificación, que regula intervenciones sobre los edificios existentes y nuevas actuaciones; y un marco estratégico, que identifica áreas clave, ámbitos de reurbanización y estrategias de movilidad que deberán desarrollarse posteriormente mediante planes y proyectos específicos.

Los objetivos del Plan están encaminados a "revitalizar el II Ensanche manteniendo su identidad, favoreciendo la vivienda y la rehabilitación, recuperando espacio público y avanzando hacia una movilidad más sostenible, apostando por el aparcamiento vecinal".

El texto final integra 38 alegaciones recibidas durante el periodo de información pública, más los informes sectoriales de Aviación Civil, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), Telecomunicaciones, Igualdad, Vivienda y Príncipe de Viana.

VIVIENDA, COMERCIO DE PROXIMIDAD E IDENTIDAD

El PEAU del II Ensanche "antepone la conservación y rehabilitación de la edificación existente frente a su sustitución, pero mejorando sus condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad y preservando la morfología y el paisaje urbano característicos del II Ensanche".

La renovación se plantea "de forma selectiva" para determinadas edificaciones y se posibilitan, en algunos casos, incrementos de edificabilidad mediante elevación de altura: este es el caso del edificio del Mercado.

Estos incrementos siguen criterios como la anchura de la calle, el soleamiento, las edificaciones colindantes y la integración en el entorno. Los edificios protegidos quedan excluidos de estas elevaciones.

El Plan estima una capacidad residencial adicional de 581 viviendas, de las que 147 serían protegidas, ya que se establece una reserva mínima del 50% del incremento residencial en actuaciones de nueva edificación residencial.

Entre las principales oportunidades residenciales se encuentran la manzana del Seminario, donde la nueva ordenación contempla 178 viviendas, 86 de ellas protegidas, y el Cine Alcázar, donde la renovación posibilitaría 28 viviendas, 14 de ellas protegidas.

En la manzana 276 junto a Plaza Blanca de Navarra se establece la posibilidad de plantear una ordenación alternativa para 93 viviendas, 47 protegidas.

El PEAU permite también la división regulada de viviendas de gran tamaño y abre la posibilidad de transformar locales de planta baja en viviendas en determinados tramos de calles que no constituyen ejes terciarios significativos, donde a día de hoy estaba prohibido, buscando "ampliar y diversificar la oferta residencial sin debilitar la actividad comercial y terciaria característica del centro de la ciudad".

Estas calles serían Media Luna, desde Baja Navarra a Monjardín; calle Aralar, desde Tafalla a Iturralde y Suit; calle Felipe Gorriti, entre Olite y Media Luna; calle Castillo de Maya, desde Olite a Media Luna; y calle Pascual Madoz.

En cuanto a la protección patrimonial, el PEAU amplía la consideración del patrimonio más allá de los edificios individualmente protegidos, incorporando edificios, colonias, recintos, arbolado, jardines y elementos del paisaje urbano, y "reforzando la protección de los valores que caracterizan al conjunto".

Asimismo, apuesta por" proteger el comercio de proximidad, preserva el mercado municipal y apuesta por la actividad de las calles del Ensanche, consolidando las superficies comerciales existentes y limitando las nuevas implantaciones comerciales a la planta baja, pudiendo ampliarse al sótano y la primera planta cuando estén vinculadas a la planta baja". De este modo, se evitan nuevas implantaciones de grandes superficies comerciales.

ÁREAS ESTRATÉGICAS, MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS

El PEAU del II Ensanche identifica áreas estratégicas con capacidad para impulsar transformaciones de mayor alcance. Estas áreas son el corredor de Baja Navarra con Príncipe de Viana y Merindades; Plaza de la Paz y la antigua estación de autobuses; el Mercado y su entorno; Plaza Blanca de Navarra, la manzana 276 y la calle Castillo de Maya; Plaza de la Libertad y el nuevo museo memorial; Plaza de la Cruz y Maristas; y el entorno del Civivox y el futuro Museo de la Pelota.

En este sentido, establece criterios que persiguen "incrementar el espacio peatonal, mejorar la accesibilidad y el arbolado, y reforzar la continuidad urbana". Los diseños concretos se definirán posteriormente, mediante los correspondientes proyectos de urbanización.

Asimismo, se plantean itinerarios peatonales continuos, cruces más directos y aceras accesibles; la incorporación de infraestructura verde en el II Ensanche; espacios públicos de encuentro; una red ciclista de proximidad y conexión metropolitana; medidas para reducir el tráfico de paso en el viario interior; y la mejora de los corredores de transporte público.

La avenida de Baja Navarra se concibe como un "eje multimodal de especial relevancia para mejorar la conexión entre las dos partes del Ensanche". Estas propuestas constituyen un marco estratégico y serán los futuros proyectos los que concreten secciones, intersecciones, regulación y fases de ejecución.

En cuanto al aparcamiento, se apuesta por una "estrategia de mejora" del aparcamiento vecinal con dos aparcamientos bajo rasante en calle Olite y avenida de Galicia, que podrían alcanzar conjuntamente unas 2.500 plazas, que se sumarían a las 6.579 plazas bajo rasante existentes.

Esta cifra se considera "suficiente para absorber la necesidad de aparcamiento vecinal actual y la que se vaya derivando de la reducción de plazas de aparcamiento por actuaciones futuras de mejora del espacio público".