'Películas de secuela' inauguran esta semana las carteleras de Iturrama, Milagrosa y Rochapea

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las próximas tres sesiones de 'Películas de secuela' suponen el estreno de las salas de cine al aire libre de Iturrama, Milagrosa y Rochapea con las películas 'Los cazafantasmas' (EEUU, 1984, 107') que se exhibirá el miércoles 20 de agosto; 'Padre no hay más que uno 4' (España, 2024, 99') el jueves 21, y 'Gru 4. Mi villano favorito' (EEUU, 2024, 95'), el viernes 22 de agosto. Todas ellas se proyectarán a partir de las 22 horas y la entrada será libre, ya que son proyecciones en el espacio público (boulevard de Iturrama, plaza Alfredo Floristán y parque de Enamorados).

'Los cazafantasmas' (EEUU, 1984, 107') es cine fantástico ochentero con una banda sonora tan conocida como los interpretes de la película: Bill Murray, Dan Aykroyd, Rock Moranis y Sigourney Weaver. Tres expertos en parapsicología deciden fundar una empresa para cazar fantasmas en Nueva York, una ciudad llena de ectoplasmas y en la que parece que se está gestando una gran explosión de fuerzas oscuras.

La plaza Alfredo Floristán de Milagrosa acogerá el jueves la cuarta película de la saga de comedias dirigida y protagonizada por Santiago Segura 'Padre no hay más que uno' (España, 2024, 99'). En el guion suenan campanas de boda ya que la hija mayor, de 18 años, decide casarse lo que consigue crear situaciones entretenidas e implica a todos los miembros de la conocida familia.

También es la cuarta película de su serie la propuesta de Rochapea para este viernes 22. Allí se proyectará 'Gru 4. Mi villano favorito' (EEUU, 2024, 95'). Ganadora del premio al Mejor guion en los Annie, este filme de animación cuenta como los personajes ya conocidos Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia, Gru Junior, cuya existencia no va a ser pacífica.