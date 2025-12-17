El pelotari Javier Urriza recibe la Medalla de Oro al Mérito Deportivo como "referente internacional del remonte"

Acto de entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2025 del Gobierno de Navarra y las Medallas de Plata - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido este miércoles el acto de entrega de las Medallas al Mérito Deportivo 2025, en el que se ha otorgado al pelotari Javier Urriza Torres la Medalla de Oro por su "brillante y reconocida trayectoria" en el ámbito de la pelota, con más de 30 campeonatos ganados en 18 años de carrera.

En el acto, celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, Chivite ha concedido también 16 Medallas de Plata a personas destacadas por su trayectoria deportiva, así como cinco menciones a entidades deportivas.

Durante su intervención, Chivite ha subrayado que el deporte es un espacio de "valores" y de "grandes éxitos individuales y colectivos que nos enorgullecen, porque, siendo una comunidad pequeña en dimensión, somos enormes en resultados, proyección y talento".

Asimismo, ha señalado que el ámbito deportivo colabora a conformar también la 'Marca Navarra', en tanto que enseña "mucho de lo que es la vida, de cómo se construyen los proyectos colectivos que perduran en el tiempo, con compromiso, con dedicación, compartiendo valores, sabiendo disfrutar de las victorias y aprendiendo de los errores".

Por otra parte, Chivite ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que "el papel de las mujeres deportistas o que trabajan en este mundo sigue invisibilizado o menos valorado". Así, ha explicado que desde el Ejecutivo foral se está impulsando la igualdad también en estos galardones, y ha hecho un llamamiento a "empujar para que el deporte sea un espacio igualitario".

En el cierre de su intervención, Chivite ha destacado que Navarra ha presentado su candidatura a Región Europea del Deporte para el año 2027, y ha añadido también que "existen muchas razones" para "celebrar el deporte navarro, para sacar pecho de lo que esta comunidad hace cada día". Ha concluido así señalando que "Navarra es un gran equipo, un proyecto colectivo en el que nos unen muchas cosas, y el deporte es una de ellas".

En el acto, ha estado acompañada por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, y el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, Jorge Aguirre. También han acudido la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno, y la vicepresidenta del Parlamento, Maite Esporrín.

Con estas medallas, el Gobierno de Navarra concede la máxima distinción en el ámbito deportivo, y se reconocen las mejores trayectorias deportivas tanto de personas individuales como de personal técnico o deportivo "que haya destacado por la promoción de la actividad física de la Comunidad foral".

JAVIER URRIZA, "REFERENTE DE PELOTA"

La Medalla de Oro de este año ha sido concedida al pelotari Javier Urriza, al que la presidenta ha calificado como un "referente de un deporte muy nuestro". Ha destacado así la trayectoria del deportista, señalando específicamente que "quizá el Campeonato del Mundo sea la cúspide", pero que detrás hay "muchos más éxitos y, sobre todo, mucho trabajo".

Así, ha recorrido durante su discurso la trayectoria del deportista, especialmente en la modalidad del remonte, donde Urriza ha participado en 74 campeonatos en 18 años de carrera, de los que ha ganado 30.

Ha recordado también Chivite sus ocho victorias en el Campeonato Profesional de Remonte, y su igual número de éxitos en el Campeonato Individual, así como sus seis victorias del máster individual y sus tres del Erremontari.

La entrega coincide con la retirada del deportista, que ha anunciado este mismo año. En este marco, la presidenta le ha felicitado por la obtención de la medalla y le ha agradecido "sus años de trabajo y sus éxitos". "Este año has despedido este deporte en lo que es una retirada oficial, pero a buen seguro que a otra escala y de otra manera seguirá estando presente en tu vida", ha añadido, dirigiéndose al pelotari.

16 MEDALLAS DE PLATA Y CINCO MENCIONES DE HONOR

Se han concedido también cinco menciones especiales: al Club Deportivo San Miguel de Pelota y al Club Deportivo Beti Onak, por el 75º aniversario de ambos, de un lado, y al Club Deportivo Baztán, a la Peña Sport Fútbol Club y a la Federación Navarra de Pelota Vasca, con motivo del centésimo aniversario de las tres, de otro. También se han otorgado durante el acto 16 Medallas de Plata en diversos ámbitos.

Durante la entrega de estos galardones, la presidenta ha querido destacar que entre el elenco de premiados se encuentran personas pertenecientes al ámbito del deporte adaptado, lo que, en su opinión "añade compromiso y valor a la tarea".

Ha querido reivindicar así el deporte como "un espacio para convivir, integrar y para abanderar lo positivo de unir entorno a un proyecto compartido".

En concreto, por sus trayectorias en el voluntariado dentro del deporte, se ha entregado este reconocimiento a Jordi Celaya (Club Valle del Roncal y Federación Navarra de Deporte Adaptado); Mª Paz Extremado (Club Natación Bisaires); Jose Ángel Lerga (Institución Oberena); Roberto Martínez (Federación Navarra de Lucha); José Gabriel Miguel Rueda (proyecto Arrow Salud para personas que han padecido cáncer de mama); Miguel Moreno (Federación Navarra de Beisbol y Sófbol y Colegio Navarro de Árbitros); Epifanio Pegenaute (A.D.San Juan, Federación Navarra de Patinaje y Federación Española de Patinaje); y Miguel Ángel Ruiz (Federación Navarra de Tiro Olímpico).

También han recibido Medallas de Plata Lucía García (técnica de Deportes del Ayuntamiento de Viana) y Álvaro Sexmilo (Federación Navarra de Tenis), por su trabajo en la promoción deportiva tanto en la Administración Pública como a través de entidades asociativas.

Finalmente, por su trayectoria referente en el impulso de valores deportivos y de la imagen internacional de Navarra, se han entregado también medallas a las siguientes personas: Amaia Osaba (por su carrera en el piragüismo navarro), Ignacio Perurena (por su trayectoria como harrijasotzaile, siendo una de las cuatro personas que han conseguido alzar la piedra de 300 kg); José Luis Severiano Arcelus (campeón del mundo en modalidad de pala corta profesional y seleccionador nacional); Estefanía Unzu (por sus hitos en pruebas de maratón); Marta Unzué (por su trayectoria como futbolista en equipos profesionales de fútbol femenino, como el Fútbol Club Barcelona, el Athletic Club y Osasuna); y Miguel Ángel Urós (palista y campeón olímpico en Barcelona 92, campeón del mundo en Cuba 1990 y varias veces campeón de Europa en la especialidad de paleta cuero).