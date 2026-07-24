Las pernoctaciones en los hoteles de Navarra disminuyen un 3,5% en junio

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró durante el mes de junio 196.975 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, lo que supone un decrecimiento del 3,5% en relación al mismo mes del año anterior.

Según datos del Instituto de Estadística de Navarra, las pernoctaciones de residentes decrecen un 6,5% y las de no residentes aumentan un 4,8%.

En el periodo acumulado enero-junio el número de pernoctaciones hoteleras disminuye un 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de personas viajeras alojadas aumenta un 1,2% respecto a junio de 2025 para situarse en 106.443, y la estancia media se sitúa en 1,9 días, un 2,8% menos que la registrada el mismo mes del año anterior.

En los seis primeros meses de 2026 el número de personas viajeras aumenta un 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los turistas residentes en España representan el 67,5% del conjunto de visitantes y efectúan el 70,8% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 10,1% de los viajeros y representa el 12,3% de las pernoctaciones.

Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, con un 22,4%, 15,4% y 13,7%, respectivamente, sobre el total de turistas residentes. En cuanto a las pernoctaciones, las personas madrileñas, catalanas y vascas son las que más estancias contabilizan con un 21,9%, 15,1% y 12,3%, respectivamente.

En total, se han ofertado 12.789 plazas en 287 establecimientos hoteleros en el mes de junio. El grado de ocupación por plazas es del 50,7%, 0,7 puntos porcentuales menos que el mismo mes del año anterior. Por otro lado, para ofrecer los servicios hoteleros de Navarra han trabajado 1.673 personas, un 1,6% más que en junio de 2025.

La facturación media diaria en junio de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) es de 79,8 euros, cifra que asciende un 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 51,2 euros, un 3,5% más que en el mismo mes del año anterior.

En el conjunto de España, en el mes de junio el número de pernoctaciones disminuye un 0,9% respecto al mismo mes del año anterior y durante los seis primeros meses de 2026 las pernoctaciones crecen un 1,8% respecto al mismo periodo de 2025. Los hoteles en junio facturan 137,1 euros de media por habitación ocupada.