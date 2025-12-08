Una persona fallecida y otra herida tras una colisión en Castejón

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha fallecido y otro de 32 años ha resultado herido este lunes tras colisionar lateralmente contra otro coche el vehículo en el que viajaban en la AP-15, en el término municipal de Castejón.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 9.40 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Corella, personal de Audenasa y patrullas de Seguridad Vial y los equipos de Atestados de las comisarías de Tudela y Pamplona de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 7,4 de la carretera AP-15, mientras circulaban en sentido Zaragoza, en el término municipal de Castejón. Ha consistido en una colisión lateral entre dos coches al realizar uno de los vehículos un adelantamiento. El vehículo que estaba adelantando ha perdido el control tras la colisión y ha dado varias vueltas de campana, quedando sus dos ocupantes atrapados.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del copiloto, un varón de 28 años, que ha fallecido en el lugar. El conductor, un varón de 32 años, ha resultado herido con un traumatismo torácico de carácter grave, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por la ambulancia medicalizada. Por otra parte, los ocupantes del otro vehículo implicado han resultado ilesos.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.