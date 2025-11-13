Una persona trasladada al HUN tras la salida de vía y vuelco de una furgoneta en Noáin

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este miércoles por la noche como consecuencia de la salida de vía y vuelco de una furgoneta que se ha producido en la N-121, en el término municipal de Noáin.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, según informan desde el servicio de Bomberos de Navarra en su perfil de la red social X.

Hasta el lugar se movilizaron los bomberos del parque de Cordovilla, un equipo sanitario, una ambulancia de soporte vital básico, Policía Foral y Guardia Civil.