Petilla de Aragón continúa desalojada por el incendio en Cinco Villas, que sigue activo

Un helicóptero contribuye en las labores de extinción del incendio, a 16 de julio de 2026, en Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad navarra de Petilla de Aragón continúa desalojada este sábado, de manera preventiva, por el incendio declarado la tarde del miércoles en la zona de Cinco Villas (Aragón). Durante esta mañana, los vecinos, acompañados por el alcalde, han podido acceder a sus domicilios para recoger enseres y medicinas. La Policía Foral sigue controlando los accesos a la localidad y la seguridad del casco urbano.

Según han informado desde Sos Navarra, el incendio sigue activo y el perímetro sigue sin ser estable, ya que los vientos han sido variables durante la intervención, lo que dificulta las labores de control.

El dispositivo del Servicio de Bomberos de Navarra, compuesto por dotaciones de Cordovilla, Sangüesa, Tafalla y un cabo de la BHIF, coordinados por un mando, sigue trabajando durante la jornada de este sábado en el sector asignado, tras el relevo realizado a primera hora de la mañana.

Se ha movilizado también un helicóptero de extinción del Gobierno de Navarra, las dos aeronaves del MITECO con base en Miluce y técnicos y guardas forestales de Medio Ambiente, con un buldócer.

Asimismo, los técnicos de Protección Civil y el director general de Interior del Gobierno navarro, Salva Díez, siguen realizando un seguimiento continuo de la evolución del incendio desde la sala técnica de Sos Navarra y mantienen comunicación permanente con los representantes municipales de la zona y los efectivos.

Durante la jornada de este viernes, Protección Civil desplegó en Petilla una unidad de telecomunicaciones TETRA para facilitar la comunicación entre los integrantes del dispositivo, dificultada por la orografía irregular de la zona.