El PIB de Navarra crece un 2,1% en el primer trimestre del año en términos interanuales

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Navarra creció en el primer trimestre de 2026 un 0,5% respecto al trimestre anterior y un 2,1% en términos interanuales. A la espera de ver la evolución de la situación internacional y sus efectos en la economía, el Gobierno foral mantiene sus previsiones, según las cuales la economía navarra crecerá este año un 1,8% y un 2,1% en 2027.

La economía nacional registró un incremento del 0,6% en términos trimestrales y del 2,7% en perspectiva interanual, por encima de las cifras de Navarra.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha destacado en una rueda de prensa que las tasas registradas por Navarra son "similares a las de los dos trimestres precedentes", lo que evidencia "la resiliencia de la actividad regional a pesar de las crecientes presiones del escenario macroeconómico global".

Asimismo, ha destacado que Navarra "mantiene una trayectoria de crecimiento sólida y que supera notablemente el desempeño de los principales países de la Eurozona, cuyo avance interanual medio se sitúa por debajo del 1%".

Con estos datos, Arasti ha explicado que el Gobierno de Navarra mantiene sus previsiones económicas, según las cuales el PIB de la Comunidad foral crecerá este año un 1,8% y un 2,1% en 2027. No obstante, ha remarcado que el departamento hace una "monitorización continua" de los indicadores y si hubiera un "cambio sustancial" de la situación se haría una "revisión extraordinaria del cuadro macroeconómico".

Arasti ha puesto en valor, además, las "noticias positivas" de Volkswagen Navarra, que prevé superar el año que viene "el máximo de producción" por encima de los 340.000 vehículos que, además, podría conllevar "tengan que contratar a mil personas más", una "buen noticia que sin duda se reflejará en nuestra economía".

Respecto al mercado de trabajo, el consejero ha indicado que hay "señales mixtas" ya que la Seguridad Social mantiene un "crecimiento sostenido" con cuotas "históricamente altas", pero la última Encuesta de Población Activa (EPA) ha revelado datos "menos favorables" con un descenso en el nivel de ocupados. No obstante, ha precisado que se trata de una encuesta con una "muestra muy reducida" y ha señalado que la próxima semana se conocerán los datos "reales" del paro y la afiliación a la Seguridad Social.

Arasti ha destacado que, más allá del conflicto bélico en Irán y sus efectos en la economía internacional, especialmente en los precios de la energía, la economía navarra "está siendo resiliente". En este sentido, ha puesto en valor la gestión económica realizada en los últimos años, que coloca a la Comunidad foral como la región "con menos deuda", "con el máximo reconocimiento crediticio de Standar & Poors", a lo que ha sumado el acuerdo con el Estado que permite utilizar el superávit de 2024 y que "va a ayudar en esta recuperación económica". Así pues, ha concluido que Navarra está "en condiciones de salir adelante en condiciones óptimas".