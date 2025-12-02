La Piel Producciones estrena este miércoles 'Kirkuk Erregea' en la Escuela Navarra de Teatro

La Piel Producciones estrena este miércoles ‘Kirkuk Erregea’, obra ganadora del Concurso de Textos Teatrales para público infantil que organizan Ayuntamiento y ENT - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Navarra de Teatro acoge este miércoles el estreno de 'Kirkuk Erregea', obra ganadora en la modalidad de euskera del XXXIV Concurso de Textos Teatrales para público infantil que cada año organizan el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro. La Piel Producciones pondrá en escena esta obra escrita por Iordan Rodorov, a partir de las 18 horas, en la propia Escuela Navarra de Teatro. Las entradas se venden al precio de 7 euros o de 6 euros para grupos de más de 5 personas.

La obra trata sobre un niño solitario, con mucha imaginación, que se encuentra perdido y distanciado con sus emociones y con su entorno. Nadie sabe ayudarlo. Todo cambia cuando llega una profesora que le ayuda a entenderse y a no sentirse solo. Un viaje que comparte con el público y en el que se enseña a convivir con las emociones de sí mismo y de las demás personas. La función tiene una duración aproximada de 50 minutos y está dirigida a público infantil a partir de 4 años.

'Kirkuk Erregea' está dirigida por Xabier Artieda e interpretada por Aintzane Baleztena, Xabier Flamarique y Jaione Urtasun. Para su puesta en escena, La Piel Producciones se ha interesado por "explorar el lenguaje físico, ya que la obra incluye numerosos personajes y cambios constantes". Para dar respuesta a ese reto, han incorporado el uso de máscaras, además de trabajar con proyecciones y música, recursos que han permitido construir y potenciar la fantasía que escrita por el autor.

Como parte de la campaña escolar que cada año acompaña a la puesta en escena de los textos premiados en este concurso, 'Kirkuk Erregea' se ha representado previamente para colegios de Educación Primaria estos días.