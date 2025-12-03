El Piquillo de Lodosa protagoniza el primer concurso gastronómico organizado por Reyno Gourmet y el CI Burlada FP

Participantes y jurado del concurso gastronómico organizado por Reyno Gourmet y el CI Burlada FP - REYNO GOURMET

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Piquillo de Lodosa ha protagonizado este martes el primer concurso gastronómico organizado por Reyno Gourmet y el CI Burlada FP y que ha reunido a 45 estudiantes.

Este certamen es el primero de una serie de concursos y actividades que se enmarcan en el acuerdo firmado recientemente entre Reyno Gourmet y el centro, con el objetivo de "acercar los productos con sello de calidad a la formación culinaria y fomentar el talento joven ligado al producto local".

Además, con este concurso, el alumnado ha cerrado su formación específica sobre el Piquillo de Lodosa, "aplicando los conocimientos adquiridos en una experiencia práctica, creativa y profesional". En concreto, se ha utilizado en esta ocasión el pimiento de la empresa 'El Navarrico'.

En este sentido, Joseba Beitia, coordinador de Reyno Gourmet, ha subrayado la importancia del acuerdo que mantienen ambas partas y en el que se enmarca esta actividad. "Nuestro objetivo es que los futuros profesionales conozcan y valoren los productos con calidad diferenciada de Navarra. Queremos que sean embajadores del territorio y que trabajen con lo mejor que tenemos aquí", ha indicado.

Isidoro Rábago, profesor del centro, ha destacado la relevancia de este tipo de actividades para el desarrollo de los escolares. "Estas actividades motivan al alumnado, les sacan de la rutina y les conectan con productos que tienen muy cerca y no conocían. Aprenden, se inspiran y apoyan a pequeños productores locales", ha apuntado.

Sugoi Izco Esteban, alumno de primero del Grado Medio de Cocina y Gastronomía, ha afirmado que actividades como estas les "ayudan en su desarrollo profesional y en ver cómo serán sus oficios". "Además, trabajar con productos de cercanía debe ser una prioridad: apoyamos a la gente de aquí y se nota la calidad", ha añadido.

Juan Manuel Rentería, también alumno de primero de este grado, ha compartido que "estas competiciones nos ayudan a mejorar, a trabajar bajo presión y a ser más creativos". "Además, cuando trabajamos con producto local se nota la diferencia respecto a la calidad", ha subrayado.

El concurso ha reunido a 45 estudiantes, organizados en 16 equipos de tres personas, que han presentado sus creaciones gastronómicas con "total libertad técnica", pero con un requisito: el Piquillo de Lodosa debía ser el ingrediente principal del pincho.

Los equipos han demostrado "no solo habilidades culinarias, sino también creatividad, coherencia, buen uso del producto y presentación".

Además, se ha valorado "la capacidad de respetar el sabor del piquillo y que la receta pudiera prepararse en cualquier cocina, sin necesidad de ser un chef profesional".

EL JURADO

Para evaluar las creaciones, el evento ha contado con un jurado multidisciplinar "que combina experiencia docente, conocimiento del producto y prestigio culinario": Eneko Osinaga, director de FP Burlada; Joseba Beitia, coordinador de Reyno Gourmet; Cristina Tirapu, técnica de control y certificación de INTIA; Saray Turrado, responsable de marketing de 'El Navarrico'; Leandro Gil, chef navarro con estrella Michelin.

El jurado ha otorgado un primer y segundo premio a dos de las propuestas presentadas, reconociendo su "calidad y creatividad". Ambos equipos han sido galardonados con lotes de productos Reyno Gourmet.

Este evento es la primera parada de una serie de concursos que se celebrarán en CI Burlada FP a lo largo del curso, centrados en figuras de calidad de Reyno Gourmet como la Ternera de Navarra.

El objetivo es doble: que el alumnado practique y experimente con productos certificados de Navarra, y que el sector agroalimentario local "encuentre en los futuros chefs a sus mejores embajadores".

Con esta acción, Reyno Gourmet "reafirma su compromiso con el fomento del consumo de producto local y con la formación de los futuros profesionales del sector".