El Pirineo y Tierra Estella registran el mayor aumento de personas ocupadas en el último año en Navarra

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de personas ocupadas en Navarra ha aumentado en 6.800 (2,2%) en el segundo trimestre de 2025 y se sitúa en 318.100, mientras que en los últimos doce meses hay 4.300 personas ocupadas más, lo que supone un aumento del 1,4%. Las zonas con mayores aumentos de población ocupada en el último año son el Pirineo, con un 8,2% (600 personas), y Tierra Estella, con un 5,9% (1.000). Por contra, la ocupación disminuye en las zonas de Tudela un -3,4% (-1.400) y Noroeste un -1,7% (-300).

En la misma línea, los mayores ascensos de ocupación respecto al trimestre anterior se dan en el Pirineo, un 9,3% (700 personas), seguido de Tierra Estella, con un 9,1% (1.500). La ocupación disminuye en las zonas de Tudela un -4,6% (-1.900) y Noroeste un -0,5% (-100), según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

Por sexos, el mayor incremento de hombres ocupados respecto al trimestre anterior se produce en la zona de Pirineo, un 10,8% (400), y el mayor descenso en Tudela, con un -5,6% (-1.300). Entre las mujeres el mayor incremento se produce en la zona de Tierra Estella, con un 12,8% (1.000), y el mayor descenso en la Navarra Media Oriental, con un -7,8% (-500).

En los últimos doce meses, entre los hombres se registra el mayor crecimiento en la ocupación en Pirineo, un 10,5% (400), y el mayor descenso en la Navarra Media Oriental, con un -0,7% (-100). Para las mujeres se registra el mayor aumento en la ocupación en Tierra Estella, un 12,3% (1.000) y el mayor descenso en Tudela, con un - 6,9% (-1.300).

La tasa de actividad en Navarra sube 1,3 puntos respecto al trimestre anterior y se mantiene similar a la del segundo trimestre del año pasado, situándose en el 59,6%. La tasa más alta se registra en la zona del Pirineo, con un 61,6%, cuatro puntos y ocho décimas superior al trimestre anterior; seguido de la zona de Pamplona, con un 60,8%. La tasa más baja se registra en la zona de Tudela, con un 56,7%.

La mayor tasa de actividad para los hombres corresponde a la zona de Navarra Media Oriental, con un 65,5%, y en el caso de las mujeres a la zona del Pirineo, con un 57,9%. La tasa más baja en hombres corresponde a Pamplona, con un 59,8%, y para las mujeres a la zona de Navarra Media Oriental, con un 48,8%.

El número de personas paradas aumenta en Navarra en 2.000 personas respecto al trimestre anterior situándose en 27.200. En los últimos 12 meses hay 2.100 personas paradas más, un 8,3%.

Los mayores ascensos del número de personas paradas respecto al trimestre anterior se dan en Tierra Estella, un 45% (600), seguido de Tudela, con un 38,5% (1.300). El paro disminuye en las zonas Noroeste un -21,6% (-500) y en la Navarra Media Oriental un -20% (-200).

Los mayores incrementos del número de personas paradas en los últimos doce meses se registran en las zonas del Noroeste, con un 62,8% (700) y Tudela, con un 30,3% (1.100). El único descenso del desempleo se registra en la zona de Navarra Media Oriental, con un -15,5% (-200).

Entre los hombres, los mayores incrementos respecto al trimestre anterior se registran en las zonas de Tudela', con un 39,2% (700), y en Tierra Estella, con un 18,4% (200). Entre las mujeres, los mayores incrementos se registran en las zonas de Tierra Estella, con un 103,7% (400), y en Tudela, con un 37,7% (600), y el único descenso en Noroeste, con un -30,1% (-400).

En la comparativa con el mismo trimestre del año anterior, en el caso de los hombres el mayor incremento del desempleo se da en la zona de Tierra Estella, con un 58,2% (400) y el mayor descenso en Ribera Alta, con un -6,8% (-100). Para las mujeres aumenta en Noroeste un 75,8% (400), seguido de Tudela con un 64,7% (800), y el mayor descenso se da en la zona de Navarra Media Oriental, un -27,8% (-200).

La tasa de paro en Navarra se sitúa en el 7,9%, aumentando cuatro décimas respecto al trimestre anterior y cinco décimas en los últimos 12 meses. Las tasas de paro más altas se registran en las zonas de Tudela, con un 10,5%, y Tierra Estella, con un 9,6%. Las tasas más bajas se registran en la Navarra Media Oriental, con un 5,6%, y en Pirineo, con un 5,7%.

Las tasas de paro de hombres más altas corresponden a las zonas de Tierra Estella, con un 10,2%, y Tudela, con un 9,9%, y la más baja a la Navarra Media Oriental, con un 3,8%. La tasa de paro de mujeres más alta corresponde a la zona de Tudela, con un 11,2%, y la más baja al Noroeste, con un 6,7%.