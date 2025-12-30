La pista de hielo de la Plaza del Castillo ha registrado 14.000 entradas en la primera parte de la Navidad

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pista de patinaje sobre hielo de la Plaza del Castillo de Pamplona ha recibido 14.000 visitantes en la primera parte de las fiestas de Navidad.

Ese espacio ofrece una propuesta entre el ocio y el deporte que es parte de la programación navideña del Ayuntamiento de Pamplona. La pista abre hasta el 6 de enero, incluido, y lo hace normalmente en horario de 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas de lunes a domingo. Como excepción, el 31 de diciembre cerrará a las 19 horas y el 1 de enero jueves no abrirá a hasta las 12 horas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El precio de cada sesión de 60 minutos es de 8 euros, alquiler de patines incluido, aunque se han habilitado una serie de descuentos en función de la situación familiar, laboral y si la persona usuaria tiene algún tipo de discapacidad, que oscilan desde el 25% al 100% del precio. Es una actividad apta para todos los públicos y es necesario llevar guantes para practicarla. Desde su apertura al público el 29 de noviembre han pasado por la instalación grupos de escolares de 12 centros diferentes.

Este espacio, de 390 metros cuadrados y 27 metros cúbicos de hielo, tiene capacidad para que 200 personas puedan patinar simultáneamente, además de una zona de entrada equipada con bancos para poderse poner el calzado. La pista está decorada con elementos festivos navideños. Dispone de ambientación musical y tiene integrada un fondo con perfiles de figuras que actúa como 'photocall'.

Patinar en esta pista no requiere ningún nivel concreto de conocimiento y habrá siempre disponible una persona de la organización responsable de garantizar el correcto uso de la pista y del equipamiento, así como el buen estado del hielo. En total, estos días hay 14 personas turnándose para trabajar en la instalación.