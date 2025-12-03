Las pistas polideportivas al aire libre de Mendillorri contarán con un aseo autolimpiable a principios de año

Imagen de un aseo autolimpiable - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado esta semana la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un aseo autolimpiable junto a las pistas polideportivas al aire libre del barrio de Mendillorri, en la confluencia de la calle Ramón Aguinaga y de la carretera de Badostáin.

El Ayuntamiento de Pamplona invertirá 57.589,95 euros para unos trabajos que se prevé que estén concluidos para principios del año que viene.

El módulo de aseo será una unidad fabricada en hormigón armado con una cabina, una zona técnica del control de funcionamiento del servicio y urinarios exteriores.

La puerta de acceso y el interior de la cabina deberán ser aptos para su utilización mixta y para personas con diversidad funcional. El exterior del módulo y el revestimiento interior de suelo, paredes y techo deberán ser de fácil limpieza, resistente y con acabados antivandálicos.

La cabina tendrá inodoro de asiento colgante en acero inoxidable; lavamanos y secamanos; barras de apoyo; y dispensador de papel y papelera. Estará equipada con luz artificial y de emergencia, calefacción regulable por termostato, sistema de ventilación forzada e indicador exterior de situación de uso (libre, ocupado, fuera de servicio).

La empresa Olprim Ingeniería y Servicios SA ha sido la adjudicataria de un contrato, cuyas obras comenzarán una vez que se realice la obra civil, que depende del propio Ayuntamiento, para la cimentación del espacio y las acometidas de agua y luz, entre otras.

El "uso intensivo" de esos espacios deportivos y la "gran afluencia" de personas que transitan por los caminos peatonales del entorno han llevado al Ayuntamiento a plantear ese nuevo aseo en Mendillorri.