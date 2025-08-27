El Planetario de Pamplona inicia las obras de reconstrucción tras el incendio de enero, que causó daños por 2,2 millones

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Pamplona ha comenzado con sus labores de reconstrucción tras el incendio que sufrió el pasado mes de enero y que causó daños por valor de 2,2 millones de euros.

Tras la sesión de Gobierno celebra este miércoles, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha comparecido para informar de la situación actual y los siguientes pasos para la reconstrucción y puesta en marcha del Planetario.

Esnaola ha señalado que ya se dispone de la valoración total de los daños tras el incendio, que asciende a 2,2 millones de euros, y que ahora las actuaciones se centran en tres ámbitos: la rehabilitación de la Sala Tornamira, la reforma integral del edificio y la actualización de la actividad que va a albergar el centro, con el objetivo de volver a situarlo en "un espacio de vanguardia" para la divulgación de la ciencia, de la astronomía y de la innovación.

En cuanto a la recuperación de la sala Tornamira, la más afectada por el incendio, durante los meses de septiembre y octubre se desarrollarán las labores de desescombro y derribo de las zonas afectadas en el interior.

Además de las propias labores de limpieza de este espacio, se va a aprovechar para llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la resistencia del cilindro de la cúpula y comprobar 'in situ' el estado de la estructura, realizando catas en el hormigón, tal y como indicaba el informe arquitectónico. También se va a actuar sobre la cubierta metálica de la cúpula, que se protegerá, para evitar filtraciones hasta que finalicen las labores de rehabilitación.

Asimismo, se está ultimando el pliego de licitación del equipamiento tecnológico de la cúpula, en concreto del nuevo sistema digital de proyección, para que pueda coordinarse el final de las obras y adecuación de la sala, torre y cúpula, con la llegada y colocación del nuevo sistema. Se trata de un sistema que implicará el diseño de la nueva cúpula, la instalación del nuevo proyector de estrellas, del sistema de planetario digital, los proyectores digitales, el sistema de sonido e iluminación y la consola de control.

Está previsto que la licitación de la dotación tecnológica de esta sala se publique en el tercer trimestre del año, con un coste que rondaría los 3 millones de euros.

Respecto a la rehabilitación y renovación del edificio, en los próximos días se publicará la licitación para la redacción del proyecto arquitectónico y la dirección de obra. Contempla la remodelación de la envolvente, la redistribución interior del espacio para acoger la nueva actividad del centro, la renovación de equipamientos y la modernización de equipos e instalaciones. La previsión es que se entregue durante el mes de noviembre, fecha a partir de la cual se preparará la licitación de las obras.

El proyecto arquitectónico en su conjunto está valorado en 2,5 millones de euros para una obra en dos fases. La primera de ellas, que se desarrollarán durante el primer trimestre de 2026, será la intervención en la envolvente térmica y la cubierta para mejorar la eficiencia energética del edificio, una actuación que se financia en parte con fondos Next Generation a través del Ministerio de turismo, por un importe de 658.000 euros. La segunda fase corresponderá a las obras en el interior, dirigidas a la redistribución de espacios y renovación de equipamientos e instalaciones. Los detalles se definirán en el proyecto arquitectónico, y la fecha de ejecución será a lo largo del 2026.

La tercera vía de actuación ha sido la del nuevo proyecto estratégico y de posicionamiento de Planetario. NICDO ha procedido a adjudicar, vía licitación pública, la labor de consultoría y acompañamiento para definir el nuevo proyecto de Planetario, con La Fábrica, entidad que ya está trabajando en la fase de aportación al proyecto por parte de agentes que se consideran estratégicos en el futuro del edificio, como universidades, centros de investigación, agentes culturales, instituciones, etc. Se espera que el Plan Estratégico pueda presentarse a finales de 2025.

Es importante recordar que, desde el incendio del pasado enero, que implicó el cierre físico del centro, la actividad de Planetario no se ha detenido. Así, se ha seguido desarrollando a través de programas que ya tenían lugar fuera del centro como Cansat o Tecnociencia, pero también adaptando el programa educativo de Escuela de Estrellas para vincularlo con la exposición STROM, que volvió a abrir en Baluarte entre abril y junio con más de 3000 asistentes. Asimismo, se ha llevado a cabo la primera edición del programa Camino de las Estrellas, en colaboración con la Dirección General de Turismo, una propuesta que vincula astronomía con experiencias gastronómicas y musicales, durante estos meses de verano y hasta el próximo mes de noviembre.

Por otro lado, la consejera, preguntada sobre el relevo en la dirección del Planetario tras la salida de Javier Armentia, ha explicado que "no estamos en este momento como tal con un proceso de selección de sustitución de la dirección, sino que se está trabajando en un plan estratégico que de alguna manera también va a ayudar al diseño y rediseño del equipo de trabajo, de los perfiles que han de tenerse en cuenta en un planetario, que lógicamente van a tener que ver con la ciencia y la astronomía, pero que nos dará la clave para diseñar un equipo de trabajo que atienda a las actividades que ha de tener un planetario del siglo XXI y además con unas conexiones con agentes públicos y privados muy importantes que tienen que ver con el SINAI, con la UPNA, y otros departamentos del Gobierno, con lo cual, conforme se avance en ese plan estratégico, también avanzaremos en el diseño del equipo de trabajo que estará en el Planetario".