La plantilla de Navarrabiomed deja en suspenso la huelga ante los "avances" trasladados por el departamento de Salud

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet ha decidido dejar en suspenso la huelga y las movilizaciones que venía realizando "tras conocer los avances y las noticias trasladadas desde el departamento de Salud del Gobierno de Navarra en relación con la aplicación de nuestro convenio colectivo".

En concreto, los trabajadores han explicado que desde el departamento de Salud les han asegurado que "se ha tenido en cuenta la dotación económica necesaria para poder hacer efectiva la aplicación del convenio en el año 2027". "Esta noticia supone un avance importante y nos permite afrontar esta nueva etapa con optimismo y esperanza, después del esfuerzo y la movilización sostenidos durante este tiempo", han señalado los trabajadores, en un comunicado remitido por el sindicato LAB.

No obstante, han precisado que "todavía no podemos dar por conseguido nuestro objetivo". "Mientras la partida presupuestaria no esté aprobada definitivamente por el Parlamento de Navarra, no podemos considerar que el compromiso esté garantizado. Por ello, aunque hemos decidido dar una tregua a las movilizaciones, seguiremos muy pendientes de cada paso y de cada movimiento que se produzca durante la tramitación presupuestaria", han subrayado.

Además, se han mostrado "conscientes de que este proceso no terminará con la aprobación de los Presupuestos ni con la incorporación de la partida económica necesaria, quedará todavía una cuestión fundamental por resolver, la retroactividad en la aplicación del convenio". "Este aspecto deberá abordarse y negociarse con la dirección de la Fundación Miguel Servet para determinar cómo se materializará y desde cuándo se reconocerán sus efectos", han explicado.

Así, han trasladado "un mensaje de prudencia, pero también de esperanza". "Los avances comunicados son una señal positiva y reflejan que la reivindicación mantenida por la plantilla está dando sus frutos. Por ello queremos dar gracias a toda la plantilla, por su esfuerzo y su persistencia. Sin embargo, no vamos a bajar la guardia", han insistido.

Los trabajadores han afirmado que "la huelga y las movilizaciones quedan, de momento, en suspenso, ya que hemos conseguido nuestra reivindicación", pero "continuaremos haciendo seguimiento del proceso hasta que la aplicación del convenio sea una realidad y se resuelvan todas las cuestiones pendientes, incluida su retroactividad, porque el objetivo no es únicamente conseguir un compromiso, sino garantizar que se cumpla".