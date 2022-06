La Plataforma 0-3 critica que no se está respetando la calendarización del órgano negociador

Afirma que este miércoles se les ha "dado plantón" en base a "excusas" y que el órgano "no es eficiente"

PAMPLONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma 0-3, Eider Garde, ha criticado que no se está respetando la calendarización del órgano negociador creado entre el departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al que la plataforma asiste como invitada, y que les han "dado plantón" en la reunión prevista para este miércoles escudándose en "excusas".

"No han respetado la calendarización que se pactó en la creación del órgano con la excusa de que no les habíamos mandado una respuesta escrita a la propuesta de la semana pasada. Nos parece una excusa, realmente. Hoy veníamos a contestar a esa propuesta y a presentar otra nueva, pero se escudan diciendo que están realizando un análisis exhaustivo de la situación", ha manifestado.

En este sentido, Garde ha asegurado no entender "qué análisis exhaustivo están haciendo o en base a qué lo están haciendo", ya que "todavía no saben" lo que la plataforma les iba a comunicar en la sesión. "Entendemos que es un ninguneo más y que deja en evidencia que esta mesa no es eficiente para solucionar el conflicto", ha concluido.