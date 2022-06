Plataforma 0-3 dice que los grupos políticos "tienen la llave" para "desatascar" la situación aumentando el presupuesto

Consideran que la "pelota" está en el Parlamento foral, que debería aprobar "a la mayor celeridad" un aumento presupuestario para 2022

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma 0-3, Eider Garde, ha afirmado que en estos momentos "la pelota" está en el Parlamento de Navarra y que los grupos políticos "tienen la llave para poder desatascar" la situación "dotando de más presupuesto al ciclo 0-3". Concretamente, las educadoras de las escuelas infantiles se encuentran en huelga desde el pasado 2 de mayo reivindicando, fundamentalmente, una bajada de ratios o un aumento de personal.

"Esta semana ha habido un cambio de discurso por parte del PSN, en boca de su portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz, que planteaba que era necesario buscar soluciones conjuntas desde el compromiso político y presupuestario, con lo cual nos da pistas de que el tema puede ir por ahí", ha afirmado.

Garde realizaba estas declaraciones después de una nueva reunión, mantenida este miércoles, del órgano de coordinación creado por el Ejecutivo foral con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al que asiste la plataforma, y en la que se les ha indicado que "es necesario un aumento de presupuesto para poder acometer" sus reivindicaciones".

Según Garde, "lo que pretenden es que esperemos a que desde el Parlamento haya mayoría suficiente para aumentar el presupuesto o por lo menos el gasto que va a requerir acometer los cambios" que pide la plataforma. "Si los partidos políticos son honestos con lo que nos han dicho en los despachos, deberían de hacer todo lo posible para dotar de presupuesto extraordinario este 2022 para acometer las modificaciones ya para septiembre", ha indicado.

Tras añadir que en la reunión se les ha trasladado "que tienen intención de hacerlo con la mayor celeridad", Garde ha confiado en que en la siguiente reunión del próximo miércoles haya por parte del Gobierno foral "una propuesta definida, clara y garantizada a nivel financiero, o con financiación suficiente como para poder acometerla".

"Nuestra propuesta es realista, ningún representante político hasta ahora nos ha dicho que lo que pedimos no sea razonable", ha reivindicado. En cuanto a la reunión mantenida este miércoles, ha criticado que el Gobierno foral "no ha traído ninguna propuesta, no han preparado nada", y que se les ha trasladado que la reivindicación de la plataforma (fundamentalmente una bajada de ratios o un aumento de personal) "es inviable con la disposición presupuestaria de 2022".

También se les ha señalado, según Garde, que el aumento presupuestario necesario para acometer las reivindicaciones del sector "no está en manos del departamento de Educación", si bien se va a "hacer lo posible para acercarse" a la propuesta planteada por la plataforma.