La Plaza del Castillo acoge desde este viernes una feria con más de 40 puestos en la XI Semana del Producto Local

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XI Semana del Producto Local propone, desde este viernes y hasta el lunes incluido, en la Plaza del Castillo, una feria con más de 40 productores de alimentos de calidad y cercanía de Navarra. La feria se complementa con diversas actividades, como catas, juegos o planes infantiles. La feria está organizada por el Ayuntamiento de Pamplona, junto con Reyno Gourmet e INTIA.

La venta al público de productos locales se realizará el viernes y el sábado, en horario de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21 horas; mientras que el domingo y el lunes, que es festivo, la feria solo abre por la mañana. Los productos locales artesanos de calidad certificada que se puede adquirir incluyen miel de varios tipos, mermeladas, cerveza, chocolates, dulces, quesos, embutidos, charcutería, huevos, patés, lácteos o mantecadas.

En el horario del mercado se puede visitar la TxikiEkoZona, un espacio de ludoteca al aire libre con juegos interactivos. El viernes, entre las 17.30 y las 21 horas, se propone la Gincana 'De aquí para ti', en la Zona Localtokikoa, y el Juego Reyno Gourmet 'Acierta y gana', hasta las 20 horas; las 19.45 se programa una cata a dos de productos locales. Además, Civivox Condestable acoge la última proyección del ciclo de cine, 'La Cena', a las 19.30. En la parte musical, los Gaiteros Txantrea amenizan la feria a las seis de la tarde.

El sábado, la gincana se ofrece también por la mañana, entre las 11 y las 14.30, así como el Juego Reyno Gourmet, de 11.30 a 14 horas. Los Gaiteros Txantrea actuarán a mediodía. Habrá dos catas a dos de productos locales, a las 13.15 y a las 19.45, respectivamente. Por la tarde, de 17.30 a 19.30, se ofrecen actividades infantiles en la Zona Localtokikoa. Estas propuestas se mantienen el domingo, con el mismo horario, y se añade la actuación de la Fanfarre Txirdil, a las 12 horas y un taller imanes, de 17 a 19 horas, 'El viaje ecológico de la huerta'. El lunes, todas las actividades son por la mañana.