La plazuela de San José acoge este lunes la segunda cita del ciclo Versionando, con el grupo pamplonés Sr Lemur

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plazuela de San José acoge este lunes por la tarde, a partir de las 20 horas, el segundo concierto del ciclo Versionando, dentro de la programación estival de la red Civivox.

Los pamploneses Sr Lemur interpretarán sus versiones de clásicos del rock, junto a una selección de temas más recientes. La entrada al concierto, para todos los públicos, es gratuita.

La banda Sr Lemur está integrada por Rubén (voz), Richard (bajo), Félix (guitarra solista), Inés (teclado y coros), David (guitarra rítmica) y Guille (batería).

Los temas que eligen estos seis músicos están pensados para interactuar con el público, al que invitan a cantar y bailar, en el céntrico escenario del Casco Antiguo pamplonés.

El ciclo Versionando se desarrolla los lunes del mes de agosto, hasta el día 25, y en él participarán también las bandas pamplonesas Blues Coffee, con versiones del rock, soul y blues de grandes temas de todos los tiempos, el lunes 18; y Carbono 14, rindiendo tributo a grandes intérpretes de la escena musical anglosajona de las décadas de los 70, 80 y 90, el lunes 25.