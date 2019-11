El Gobierno foral y Navarra Suma se reprochan el coste de sus estructuras de Gobierno

Actualizado 07/11/2019 14:55:42 CET

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral y Navarra Suma se han reprochado este jueves en el pleno del Parlamento el coste de sus estructuras de Gobierno y si bien la coalición de UPN, PPN y Cs ha criticado que la actual estructura supondrá según sus cálculos entre 4,5 y 5 millones de euros más que la anterior, el Gobierno ha censurado estructuras de Ejecutivos de UPN y los sueldos de Yolanda Barcina y su equipo de gobierno.

Esta discusión ha tenido lugar durante una pregunta oral de la parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez al Ejecutivo foral sobre la nueva estructura, la segunda en la jornada de este jueves después de que EH Bildu preguntara por el mismo tema. "Sospechoso este bipartito de la oposición, tanto monta, monta tanto, en esta cuestión y en otras", ha dicho el vicepresidente Javier Remírez, quien ha pedido a la parlamentaria de Navarra Suma que informe "a la señora Beltrán o a la señora Blanco (PP) dónde tiene que buscar los lazos entre Bildu y otras formaciones políticas".

La parlamentaria de Navarra Suma ha señalado que no se ponen de acuerdo con Bildu al hacer las preguntas pero que es un tema que "importa mucho" a la ciudadanía. Ha criticado que el Gobierno no haya trasladado el coste adicional de la nueva estructura "porque no se conozca el desdoble del Instituto Navarra de Deporte y Juventud". "De una tarta de 4 pisos de boda le falta una guinda y no saben el coste de la estructura", ha censurado.

Ha añadido Alvárez que la nueva estructura crece en 100 cargos y tendrá un coste de entre 4,5 y 5 millones más, "es mucho dinero". "La señora Chivite sale en una entrevista y dice que esto no nos va a costar un duro porque se van a pagar con las partidas existentes del Presupuesto. ¿Iba a pasar la gorra por el Partido Socialista? Claro que del Presupuesto sale todo el gasto y del bolsilllo de los ciudadanos", ha expuesto.

"Si ustedes quieren gastar más en estructura o bien van a recaudar más vía impuestos o van a dejar de gastar en otras cosas: el empleo social protegido de un año cuesta 6 millones, la cooperación al desarrollo 5,8 millones, subvenciones a entidades locales para contratar desempleados 4 millones y en toda la legislatura la UPNA pide para Medicina 25 millones", ha indicado, para afirmar que "en todo no se puede gastar".

Marta Alvárez ha señalado que en los gobiernos de UPN ni "en el momento económico era el mismo ni el crecimiento se hizo de esta manera, 100 cargos de golpe y porrazo". "Nadie les apoya en esto, ni sus propios socios. Cuando se hace esto no se está en otras cosas", ha dicho, para pedir al Ejecutivo que se "ponga a gobernar, que llevan meses con la estructura para arriba y para abajo".

Por su parte, Javier Remírez ha indicado que el Gobierno "no va a dejar de realizar las políticas, y lo hace desde la máxima transparencia y rigor". "El Gobierno hace las tareas y la estructura responde a las necesidades de la ciudadanía navarra, no como hacían ustedes que respondía a necesidades personales de algunos que ustedes", ha censurado.

Ha manifestado que el Ejecutivo foral "que más cargos de libre designación tenía en la historia democrática fue un Gobierno con la presencia de Pérez-Nievas (Navarra Suma)". "¿Sabe cuál era la retribución de Sánchez de Muniáin como vicepresidente o de Barcina como presidenta en 2014?", ha preguntado, para responder que la presidenta entonces ganaba 92.400 euros, Sánchez de Muniáin 80.600 euros y Javier Esparza como consejero 75.933 euros.

Remírez ha continuado que la actual presidenta, María Chivite, gana 73.786 euros, el vicepresidente José Mari Aierdi gana 68.600 euros y "cualquier consejero lo mismo que los vicepresidentes".