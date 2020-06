El pleno del Parlamento aprueba, con los votos de PSN y Geroa Bai, las propuestas al Plan Reactivar

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento foral ha aprobado este jueves, con el voto a favor de PSN y Geroa Bai, el conjunto de propuestas de resolución aprobadas por la comisión especial sobre el Plan Reactivar Navarra, un total de 126, que buscan "contribuir al proceso participativo abierto por el Ejecutivo foral" para la elaboración del citado plan. El resto de grupos, Navarra Suma, EH Bildu, Podemos e I-E, se han abstenido.

En concreto, 9 resoluciones están dirigidas al Departamento de Economía y Hacienda; 12 al de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; 10 al de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; 7 al Departamento de Cohesión Territorial; 10 al de Educación; 6 al de Relaciones Ciudadanas; 12 al de Salud y 15 al de Derechos Sociales.

También, 11 resoluciones dirigidas al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital; 10 de Desarrollo Económico y Empresarial; 12 de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; 9 de Cultura y Deporte y tres de Políticas Migratorias y Justicia.

Entre otras, el Parlamento foral ha aprobado resoluciones para elaborar un plan de producción propia y de adquisición de material de protección sanitario y test que facilite la respuesta a posibles rebrotes de Covid-19 o para realizar un plan de contingencia en las residencias.

También ha pedido la Cámara un Plan Renove y un Plan de Empleo; finalizar el Canal de Navarra y potenciar el Tren de Altas Prestaciones; ayudas para la conciliación y un pacto social y político por la educación.

En el debate en pleno, la socialista Ainhoa Unzu ha señalado que, tras la crisis sanitaria, "toca planificar el futuro de Navarra" y ha comentado que son fundamentales los marcos de reconstrucción europeo, en España y en la Comunidad foral. "Coincidimos con que las personas son lo primero", ha dicho, para señalar que "si no hubiera sido por este Gobierno las consecuencias hubieran sido mayores".

Ha manifestado que la tarea de reconstrucción debe abarcar todos los campos y "debería tener la mayor unidad posible". "El Plan Reactivar no es ningún paripé, hay que salir de ésta, se trata de construir entre todos, de arrimar el hombro", ha expuesto, para señalar que "vamos a agotar todas las vías para una recuperación económica".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que su grupo ha apoyado el 46 por ciento de las medidas en comisión y ha comentado que "nos sorprendieron propuestas de algunos grupos con sus obsesiones ideológicas". "Ha sido una oportunidad perdida porque no aprobamos un plan sino un conglomerado de medidas dispersas", ha opinado, para decir a Chivite que "tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos y no lo ha hecho".

Además, ha manifestado que después de oír al PSN "votaríamos no" pero "si hacemos eso, esto hoy no se aprueba en esta Cámara". "No miden, su discurso ha sido una estupidez política enorme", le ha dicho a la portavoz socialista, para afirmar que "los navarros esperaban del Gobierno que se hubiera presentado un compromiso de medidas y cuantificación presupuestaria".

Desde Geroa Bai, la portavoz, Uxue Barkos, ha comentado que "las dos fuerzas políticas que forzaron esta comisión" este jueves no han apoyado el dictamen. "Me quedo con lo que se ha conseguido en la comisión, que es un acuerdo, hay aportaciones de todos los grupos en el dictamen final", ha dicho, para afirmar que "el trabajo realizado en esta Cámara ha expresado una voluntad de trabajo muy diferente a otras cámaras".

Según ha añadido Barkos, "sigo saludando este acuerdo por pequeño que sea". Y ha indicado que "el momento clave es ahora la búsqueda de financiación". "Seguimos insistiendo en la necesidad de emisión de dedua", ha dicho, para afirmar que "este es el momento de remar unidos".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha señalado que "parece, escuchando a algunos portavoces, que estamos aprobando el Plan Reactivar Navarra y no es así, vamos a votar las propuestas de los grupos". "Esperábamos más del Gobierno y de los grupos que sustentan el Gobierno, pero no ha sido así y no tenemos medidas de calado, ni cambios profundos en materia fiscal y va a tener consecuencias", ha dicho.

Ha pedido al Gobierno "decisiones audaces" y ha señalado que "es un momento crucial para sacar conclusiones". "¿Cómo creemos que debemos salir de esta crisis? Y deberíamos salir con más capacidad de decisión, más protección social, con usos en movilidad y consumo más sostenibles... con un plan para que Navarra sea una sociedad más justa, más solidaria y cohesionada", ha dicho, para señalar que "el resultado del debate es agridulce".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha indicado que "nuestra postura es crítica con el dictamen y muestra una satisfacción de cómo hemos trabajado". "El trabajo hecho en este Parlamento es un buen trabajo, ha sido enriquecedor", ha dicho, para señalar que "la propuesta de trabajo que se trajo no era la que pedía Podemos".

Ha afirmado que "otra cosa es el contenido, donde vemos cal y arena" y ha apuntado que en este acuerdo "todos los desacuerdos tasados en el acuerdo programático se han refrendado con Navarra Suma: el TAV, el Consejo de Diálogo Social, no se trata la fiscalidad y esto de primeras nos lleva a una abstención".

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado también el "trabajo" realizado por los grupos en el Parlamento, "con acuerdos y desacuerdos". "Nuestras propuestas respondían a una propuesta integral, justa y audaz para afrontar los problemas estructurales que se han agravado con esta crisis", ha comentado.

Según ha indicado, "compartimos un 66 por ciento de las propuestas aprobadas". "Algunas son muy necesarias", ha dicho, pero ha echado de menos algunas cuestiones como una reforma fiscal, entre otras. "Afrontamos una gran batalla política sobre el modelo de sociedad para las próximas décadas", ha apuntado.