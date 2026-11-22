Virginia Alonso y Eva Calleja, cabezas de lista de Podemos en Navarra al Congreso y el Senado. - PODEMOS NAVARRA

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha apostado este domingo por "un cambio de modelo económico", ha llamado a "decrecer en especulación, despilfarro y explotación de recursos, y crecer en agricultura sostenible, ganadería extensiva, servicios públicos, derechos y cuidados".

La formación, que se ha trasladado este domingo a la merindad de Sangüesa en el marco de la campaña electoral, ha destacado la necesidad de "la defensa de nuestros territorios". "Porque la contaminación y el deterioro de los ecosistemas no entienden de fronteras administrativas: lo que ocurre en un lugar afecta al agua, al suelo y a la vida de los territorios vecinos", ha señalado Virginia Alonso.

"Desde proyectos como Mina Muga (devastadores para el territorio y fuente de presuntas corrupciones), hasta la amenaza que representan determinadas iniciativas extractivas y de ganadería intensiva, en la vecina Aragón, hemos visto como la movilización social y las plataformas ecologistas han logrado paralizar estos proyectos", resaltan desde el partido morado.

Podemos ha defendido "la agricultura sostenible y la ganadería extensiva, que cuidan el territorio y sostienen nuestros pueblos". "No estamos en contra de la actividad económica ni del sector primario; estamos en contra de un modelo intensivo y especulativo que concentra beneficios y deja los impactos ambientales y sociales en la población", ha señalado.

En este sentido, ha exigido "modificar la Ley de Minas de 1973 para impedir la explotación especulativa de nuestros recursos, reforzar la protección ambiental y garantizar que los pueblos puedan decidir sobre su futuro". "La soberanía de la ciudadanía debe estar por encima de los intereses de las grandes empresas", ha defendido.

Podemos ha llamado a "cambiar las reglas desde el Estado. Porque el agua no entiende de fronteras, la contaminación tampoco y la defensa del territorio tiene que ser una responsabilidad colectiva". "Nuestros pueblos no son zonas de sacrificio. Nuestros recursos no están en venta. La economía tiene que estar al servicio de la vida", ha concluido.