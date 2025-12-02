Podemos se desmarca de Contigo-Zurekin y pide el cese del consejero Óscar Chivite

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra se ha desmarcado este martes de la posición de Contigo-Zurekin, coalición a la que pertenece y que este martes había considerado que el cese del director general de Obras Públicas "zanja la crisis" entre los socios del Gobierno foral tras el informe de la Intervención General que emitía un reparo suspensivo al modificado de la obra del túnel de Belate.

Así, Podemos Navarra ha afirmado que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, debería ser cesado. "El Consejo Ciudadano de Podemos Navarra debatió el pasado viernes la extensión de responsabilidades que debía asumir el Gobierno de Navarra sobre el caso Belate. Por mayoría amplia se acordó que no cabía otra opción que pedir el cese del consejero de Cohesión Territorial por ser quien aseveró como cierta la información errónea", ha afirmado Podemos en una nota.

La formación morada entiende que el cese del director general "no cumple con las medidas para recuperar la confianza que se quebró tras las informaciones imprecisas ofrecidas por el consejero en julio pasado". "Creemos que con el cese del director general de Obras Públicas no damos por cerrada la crisis de confianza entre el Ejecutivo navarro y sus socios de acuerdo programático que incluyen a Podemos Ahal Dugu. Es posible que Contigo-Zurekin o Geroa den por cerrada esta quiebra de confianza pero quien ofreció la información falsa, quien nos convenció para aprobar el desvío presupuestario y ofreció dichas informaciones como veraces sigue en el Gobierno, y no es otro que el consejero. Por tanto, es evidente que no se han depurado las responsabilidades", ha asegurado.

Podemos Navarra ha afirmado que en julio tuvo que "enterarse por la prensa de las desviaciones presupuestarias, y que cuatro meses después" ha vuelto a conocer "gracias a la comisión de investigación que las explicaciones del consejero no eran ciertas". "Esta reiteración compromete la confianza mínima necesaria entre socios y evidencia un problema político que no se resuelve limitando responsabilidades al director general", ha insistido.

La formación ha expresado además su "preocupación por la actitud de un PSN que parece dirigir el Gobierno en solitario cuando en realidad necesita a sus socios de Gobierno y de Parlamento". En este sentido, Podemos Navarra ha afirmado que "no compartimos con nuestra coalición Contigo-Zurekin que el cese del director general cierre esta crisis, y pedimos más contundencia y exigencia con el PSN".

Podemos Navarra ha asegurado que seguirá "defendiendo con firmeza la protección del dinero público y la rendición de cuentas".