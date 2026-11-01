Podemos Navarra llama a convertir la huelga del 11N en una "jornada de reivindicación colectiva"

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra ha animado a la ciudadanía a respaldar la huelga del próximo 11 de noviembre y a convertirla en una "jornada de reivindicación colectiva". Ha defendido que "sobran las razones para parar" y ha destacado que las reivindicaciones que la impulsan "no afectan únicamente a quienes tienen un empleo: hablan de las condiciones de vida de toda la sociedad".

"Trabajar no debería condenarnos a llegar a fin de mes con angustia, ni vivir debería consistir en trabajar cada vez más para poder pagar lo básico", destacan desde la formación, que ha reivindicado que "los salarios han de permitir vivir con dignidad, las jornadas deben dejar espacio para la vida y el tiempo de las personas debe tener valor". "Por eso es necesario avanzar hacia una reducción de la jornada laboral, mejorar los salarios y acabar con las horas extraordinarias no pagadas y la precariedad", ha reclamado en una nota de prensa.

Por otro lado, ha recordado que "detrás de nuestra producción agrícola, ganadera y alimentaria hay miles de personas que realizan trabajos duros, muchas veces en condiciones de precariedad y con salarios bajos". "Quienes sostienen una parte fundamental de nuestra economía y de nuestra soberanía alimentaria tienen derecho a empleos dignos, salarios justos y condiciones laborales seguras. No puede haber una economía fuerte a costa de la precariedad de quienes la hacen posible", ha remarcado.

Podemos ha afirmado que "no podemos hablar de vida digna mientras acceder a una vivienda se convierte en una carrera imposible, llenar la cesta de la compra supone un esfuerzo cada vez mayor o pagar la luz y la calefacción se convierte en un problema para miles de hogares".

Igualmente, ha recordado a las personas que "sostienen la vida a través de los cuidados, muchas veces en condiciones precarias o sin reconocimiento" y ha subrayado que no se puede "permitir que la atención a las personas dependientes, la sanidad o los servicios sociales dependan de la capacidad económica de cada familia".

Además, ha reivindicado que "vivir en un pueblo no puede suponer tener menos oportunidades, peor transporte, más dificultades para acceder a la atención sanitaria o menos servicios públicos". Y ha resaltado que "ningún empleo debería poner en riesgo la salud de quien lo desempeña. La prevención de riesgos laborales, la inspección y la responsabilidad empresarial son derechos irrenunciables".

"Esta huelga habla de salarios, pero también de vivienda; habla de empleo, pero también de cuidados; habla de derechos laborales, pero también de servicios públicos y de igualdad entre territorios. Habla, en definitiva, de qué vida queremos y de quién tiene que estar en el centro de las decisiones políticas y económicas", señalan desde el partido morado, que ha llamado a convertir el 11N en "una jornada de reivindicación colectiva".