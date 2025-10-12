Podemos Navarra llama a participar en la huelga y movilizaciones del 15 de octubre en solidaridad con Palestina

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra se ha sumado a la jornada de huelga y movilización del 15 de octubre en solidaridad con el pueblo palestino y ha llamado a "parar la actividad y a llenar las calles para exigir el fin inmediato del genocidio en Gaza y la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, mientras continúe la ocupación y la violencia contra la población civil".

En una nota de prensa, la formación morada ha subrayado que, aunque el alto el fuego en Gaza "permitirá salvar vidas, la experiencia de los últimos años demuestra que solo la movilización social evitará que Israel reanude los ataques como en otras ocasiones. Debemos mantener viva la exigencia de justicia y libertad para Palestina".

"El mundo no puede mirar hacia otro lado. Debemos seguir movilizándonos. Israel ha roto acuerdos de alto el fuego otras veces y continúa su ocupación ilegal y apartheid sobre el pueblo palestino. Por eso, llamamos a seguir haciendo presión política, diplomática y social, también desde Navarra", ha reivindicado Neniques Roldán, coordinadora autonómica de Podemos Navarra.

"Israel lleva años siendo un estado genocida, que no atiende a ninguna regla ni orden internacional, por lo que el preacuerdo de paz hay que tomarlo con muchas reservas. El respeto y la dignidad hacia el pueblo palestino, al que se ha obviado en la mesa del acuerdo, se demostrará cuando la Memoria, la Justicia y la Reparación, sean ejes de esa mesa de paz" ha manifestado Roldán. "Es necesario que los bombardeos cesen ya, y a pesar del anuncio de ese principio de acuerdo, los bombardeos siguen produciéndose y la ocupación sigue siendo un hecho", ha criticado.

Podemos Navarra ha animado a participar en esta jornada de huelga del 15 de octubre "como una manera clara de posicionarse a favor de los derechos humanos". "Quienes creemos en la justicia y la dignidad no podemos ser neutrales ante un genocidio. La solidaridad y la movilización ante algo así son un deber moral de la ciudadanía", ha defendido.

Además, Roldán ha destacado que "Israel secuestró a 49 ciudadanos españoles que formaban parte de la primera flotilla de ayuda humanitaria a Gaza". Ha censurado que "hace apenas dos días han vuelto a interceptar en aguas internacionales una nueva flotilla que llevaba alimentos y medicinas". "¿Va a hacer algo el Gobierno español?", se ha preguntado, para reclamar "una respuesta ante estas vulneraciones graves del derecho internacional".

Podemos Navarra ha apostado, además, por "reorientar las prioridades públicas, destinando el aumento del gasto militar hacia políticas sociales". "La mejor seguridad no se construye con más armas ni con polígonos de tiro, sino con más derechos y más justicia", ha subrayado Roldán. "La llamada a la movilización tiene que ser una llamada a la paz y al cese del rearme que no lleva más que a la destrucción de los pueblos. La ciudadanía ya ha demostrado que no quiere más destrucción, ni en Gaza ni en el resto del mundo. Debemos parar esta locura armamentística", ha concluido.

En esta línea, el partido morado ha organizado una mesa de debate, bajo el título 'Gaza, Bardenas y Memoria Democrática: tres eslabones de la actualidad', que tendrá lugar el 22 de octubre a las 19.00, en el Palacio de Condestable de Pamplona.