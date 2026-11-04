La Policía Foral alerta sobre el auge de las cuentas 'curis' en los institutos

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos Informáticos y el Grupo de Convivencia de la Policía Foral de Navarra han detectado un incremento en la proliferación de perfiles anónimos en redes sociales -principalmente en plataformas como TikTok e Instagram- conocidos popularmente entre el alumnado de Secundaria como cuentas 'curis'.

Los 'curis' son perfiles que suelen adoptar las siglas o el nombre de un centro educativo concreto. Inicialmente, nacen con una intención lúdica: publicar viñetas, dibujos, memes o imágenes generadas por inteligencia artificial que reflejan anécdotas cotidianas del aula o del recreo, según ha explicado la Policía Foral.

Sin embargo, el problema surge cuando el contenido pasa de la broma inocua a la caricaturización sistemática, la difusión de rumores o la humillación directa de profesores o compañeros de clase. Aunque se utilicen pseudónimos, avatares o no se mencionen nombres explícitos, el entorno escolar identifica de inmediato a la persona señalada.

Desde el punto de vista legal, la Policía Foral ha señalado que el anonimato en la red es ficticio y que determinadas publicaciones pueden constituir infracciones contra la integridad moral o injurias, con las consecuentes responsabilidades civiles o penales tanto para los menores como para sus tutores legales.

Este fenómeno de las cuentas 'curis' se suma a los riesgos que el agente Félix Jáuregui, especialista de la Policía Foral con años de experiencia en la formación y concienciación en centros educativos y sociales de Navarra, traslada habitualmente en sus sesiones informáticas. "El objetivo de esta alerta institucional no es criminalizar el uso tecnológico de los menores, sino concienciar sobre la delgada línea que separa la parodia del ciberacoso", ha explicado la Policía Foral.

RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE ACTUACIÓN

Para abordar esta tendencia "desde la prevención y la responsabilidad compartida", la Policía Foral propone varías líneas de acción.

Para los alumnos y jóvenes, recomienda "empatía digital". "Antes de publicar, dar un like o compartir un contenido, evalúa si te gustaría recibir ese mismo trato. El sufrimiento ajeno no es un pasatiempo", señala.

Asimismo, pide a los estudiantes que no sean "cómplices". "El silencio y la difusión masiva alimentan el acoso. Si detectas una cuenta 'curi' que daña a alguien, no la compartas; repórtala en la propia aplicación", expone.

También advierte de que "el anonimato no es impune". "Las herramientas de rastreo policial permiten identificar los dispositivos de origen detrás de cualquier cuenta oculta", explica.

Para tutores legales y familias, la Policía Foral recomienda una "supervisión y diálogo habitual", manteniendo "conversaciones abiertas sobre las dinámicas digitales de los hijos, interesándose por lo que consumen y publican en redes".

También aconseja estar atentos a la identificación de señales. "Prestar atención a cambios de humor repentinos, aislamiento, absentismo o rechazo a acudir al centro educativo, que puedan denotar que el menor está siendo víctima o testigo de estas prácticas", apunta.

Otra de las recomendaciones es la educación en las consecuencias, explicándoles "de manera asertiva que las acciones digitales tienen repercusiones reales en la vida y el bienestar de los demás".

Para los equipos docentes y centros educativos, la Policía Foral aconseja la activación de protocolos de convivencia y pide "implementar las pautas de bienestar digital en las horas de tutoría y no ignorar las parodias que circulen en entornos digitales ajenos al horario lectivo si afectan a la comunidad escolar".

También recomienda habilitar un canal seguro de comunicación y "facilitar que el alumnado pueda reportar estas situaciones con total confidencialidad ante la dirección o el coordinador de bienestar del centro".

En caso de detectarse un contenido grave o injurioso, se aconseja recopilar capturas de pantalla completas (donde se vea fecha, hora y enlace URL) antes de proceder a la denuncia formal.

La Policía Foral ha expresado su "compromiso con la seguridad digital de los menores" y mantiene abiertos sus canales habituales de colaboración con los centros escolares de Navarra para seguir impartiendo sesiones de prevención presenciales a través de sus agentes especializados.