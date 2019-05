Policía Foral alerta de una remesa de correos falsos que extorsionan con supuestas imágenes sexuales

Publicado 05/05/2019 13:54:56 CET

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Área de Investigación Criminal de la Policía Foral han detectado una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos, remitido a usuarios con domicilio en distintas localidades de Navarra, con la finalidad de extorsionar a los destinatarios de los mismos con un supuesto vídeo de contenido sexual.

El ciberdelincuente, que se identifica como un hacker, amenaza con enviar un vídeo con contenido sexual del usuario a los contactos de la víctima si no realiza el pago de una determinada cantidad de dinero que oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros, ha explicado el cuerpo policial.

Desde el Grupo de Delitos Informáticos de Policía Foral se recomienda ignorar este tipo de correos "ya que se trata de un intento de estafa y en realidad el equipo no ha sido infectado con ningún malware" ni "existe tal vídeo de contenido sexual".

Además se solicita que, en caso de haber recibido este mensaje, recopilar las pruebas disponibles y denunciarlo ante la Policía Foral.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Policía Foral recomienda no abrir correos de usuarios desconocidos, eliminándolos directamente, no contestar en ningún caso a estos correos ni enviar información personal; disponer de un sistema antivirus actualizado, utilizar contraseñas distintas para servicios diferentes, y no pagar nunca ninguna cantidad a los extorsionadores ni contestar al correo electrónico que se ha enviado.