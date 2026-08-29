La Policía Foral despliega un centenar de agentes para la operación retorno de final de verano

Vehículo de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de agentes integran el dispositivo de vigilancia y control del tráfico diseñado por la Policía Foral con motivo de la operación retorno del final de verano, que se desarrolla desde la tarde del viernes 28 de agosto hasta la noche del lunes 31.

La Policía Foral reforzará su presencia en las vías de alta capacidad de la red principal y de retorno de los lugares de ocio habituales (autopistas, autovías y principales carreteras), donde se realizarán controles intensivos de velocidad y alcoholemia. Dichos agentes forman parte de las unidades del Área de Tráfico y Seguridad Vial, así como de Prevención y Atención Ciudadana, de la Comisaría de Pamplona, de la Brigada de tráfico de Tudela y del resto de comisarías territoriales, según ha informado el cuerpo policial.

Durante esta operación, se van a realizar controles de alcohol, velocidad y de detección de consumo de drogas en conductores, con especial atención a las localidades que estos días celebran sus fiestas patronales.

Desde la Policía Foral se recomienda a los conductores que extremen la precaución al volante, programando el viaje con los descansos necesarios, respetando los límites de velocidad y las normas de seguridad y asegurándose de que el vehículo está en óptimas condiciones para la realización del viaje. Ante cualquier incidencia, aconseja llamar al 112.