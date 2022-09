Policía Foral detiene en Puente la Reina al conductor de un vehículo fugado, positivo en drogas y sin permiso

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tafalla han detenido recientemente a un vecino de Artajona, de 27 años, como presunto autor de los delitos de desobediencia grave, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

La patrulla, que estaba realizando un control preventivo en la carretera NA-6030, dio el alto reglamentario a un vehículo que circulaba a una velocidad excesiva e invadiendo el carril de sentido contrario. El vehículo, lejos de hacer caso a la señal de detención de los agentes, aceleró saltándose el control y obligando a uno de los policías a apartarse para evitar ser atropellado, ha informado la Policía Foral.

Los agentes siguieron al vehículo infractor dirección Puente la Reina, apoyados por otro vehículo patrulla que estaba en las proximidades. Aunque a la entrada de la localidad lo perdieron de vista, en previsión de que el conductor hubiera podido estacionar el vehículo y apearse del mismo, las patrullas rastrearon el casco urbano.

En un soportal localizaron a dos varones agazapados. Los policías los identificaron, localizando entre las pertenencias de uno de ellos una bolsa de marihuana. Al ser preguntados por la razón de encontrarse escondidos y por el vehículo fugado no dieron una respuesta clara, negando en todo momento que habían conducido.

La otra patrulla localizó el turismo fugado a 260 metros de donde se encontraban los dos hombres y cuya titularidad correspondía a uno de ellos. En su interior había una bolsa con una sustancia estupefaciente y restos de consumo por gran parte del vehículo.

El implicado daba manifestaciones contradictorias como que no conducía ya que carecía de permiso, que su coche se lo había cogido un amigo al que no quería identificar o que no quería atropellar al agente. Uno de los policías recorrió a pie la zona localizando las

llaves del vehículo a 120 metros de donde se encontraban. En ese momento, admitió que era él el que conducía. En las pruebas de drogas realizadas, arrojó positivo en anfetaminas, cocaína y THC.