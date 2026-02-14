Policía Foral incauta una ballesta de fabricación casera al actuar con una persona alterada

Un agente de la Policía Foral con la bayesta incautada. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

En fechas recientes, agentes de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Tudela incautaron una ballesta de fabricación casera.

Los hechos tuvieron durante una actuación ante una emergencia sanitaria, en la que fueron movilizados por el CMC (Centro de Mando y Coordinación) para asistir a los servicios médicos ante una persona alterada, en un domicilio de una localidad de su demarcación.

Durante la actuación, los agentes se percataron de la existencia de la ballesta y herramientas, fabricada por la persona que estaba siendo contenida, por lo que fue incautada preventivamente.

Según explican desde la Policía Foral, en España, las ballestas están reguladas por el Real Decreto 137/1993 (Reglamento de Armas). Las ballestas son consideradas armas de 7.ª categoría, junto con los arcos y fusiles de pesca submarina. Es legal tener una ballesta sin licencia de armas específica, "siempre que sea para uso deportivo o recreativo". Sin embargo, se recomienda poseer la licencia tipo E (la de caza menor) para amparar su posesión y transporte. Su uso para la caza está prohibida en la mayor parte de España.

Asimismo, la fabricación, reparación o manipulación de armas (incluidas las de 7.ª categoría) sin autorización de la Dirección General de la Guardia Civil es ilegal, constituyendo una infracción administrativa que puede acarrear sanciones económicas.