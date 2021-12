La Policía Foral realiza 144 operaciones policiales con drones en 2021, un 35% más que el año pasado

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral, por medio del Grupo de Apoyo Tecnológico, ha realizado durante este año 144 operaciones policiales con drones, lo que supone un incremento del 35% respecto a 2020.

Para la prevención de la seguridad ciudadana los servicios se han utilizado en 43 ocasiones: vigilancia del medio rural, control de grandes concentraciones de personas, cumplimiento de la normativa sobre Covid-19, robos en zonas residenciales, búsqueda de delincuentes fugados con ocasión de dispositivos policiales activados o vigilancia del Camino de Santiago.

En el ámbito de la seguridad vial se han llevado a cabo 25 operaciones, en 12 casos para apoyar la investigación de accidentes graves y en el resto para vigilancias de la vía por distintos motivos, principalmente servicios especiales como carreras ciclistas profesionales, ha indicado en un comunicado la Policía Foral.

En funciones de protección civil se han realizado 10 operaciones, sobre todo con motivo de inundaciones y búsqueda de personas desaparecidas. Finalmente se ha dado apoyo a siete servicios de otros departamentos del Gobierno de Navarra.

En este sentido, Policía Foral ha recordado que toda operación con drones debe realizarse en las zonas de vuelo permitidas. Para conocer los requisitos para volar un dron de forma segura se recomienda verificar los requisitos en https://drones.enaire.es, así como cumplir con la normativa europea y española vigente (concretamente el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 y el Real Decreto 1036/2017, por los que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto).

En todo caso hay que tener en cuenta que el vuelo recreativo no está permitido en proximidades de aeropuertos ni espacios aéreos controlados, que no se puede volar en zonas urbanas si el dron pesa más de 250 gramos, no está permitido poner en peligro o molestar a terceros y siempre se debe volar el aparato a la vista y a una altura máxima de 120 metros.