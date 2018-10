La Policía Foral recuerda sus 90 años de historia en un libro con documentos, fotos y testimonios

Publicado 30/10/2018 14:09:51 CET

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral cumple este martes 30 de octubre 90 años desde su creación en 1928, motivo por el cual ha sido presentado un libro que recopila documentos, fotos y testimonios de la historia del cuerpo policial, una publicación de la que ha sido autor el subinspector Mikel Santamaría.

El libro, '90 años: Policía Foral de Navarra (1920-2018)', incluye una referencia onomástica a más de 200 personas que cimentaron el cuerpo, que arrancó su andadura en 1928 con la creación de cinco plazas de motoristas para atender la policía de carreteras, vigilar la circulación e inspeccionar los impuestos provinciales.

Mikel Santamaría ha explicado en una rueda de prensa que "el libro tiene detrás mucho trabajo y mucho cariño, devoción casi al rojo". "Desde que entré en la Policía Foral y empecé en labores de comunicación vi que había un vacío que se podía llenar. En 1999 ya empecé a guardar fotos, documentos y testimonios, porque desde ese momento tuve la idea de escribir algo con el tiempo", ha señalado.

El autor ha precisado, no obstante, que la Policía Foral tenía "muy poco archivo propio" y había "vacíos totales". "En aquellos tiempos no había cultura de guardar. Incluso los más viejos del lugar cuentan que se quemaban los cartapacios. Cuando se dejó la oficina de la calle Bergamín no hubo otra ocurrencia que ir a Carrascal y quemar las bolsas", ha apuntado.

El libro se nutre en parte de material que el propio Mikel Santamaría ha ido conservando durante años "con mucho cariño". "En el archivo de Beloso se hizo una limpia y se iban a tirar cartapacios con exámenes de 1930 muy curiosos, con los requisitos que presentaban los aspirantes a ser policías de carreteras, el informe del párroco del pueblo, que era muy importante, los méritos de la guerra, que también contaban, y cosas curiosas que se han incluido en el libro", ha explicado, para señalar que evitó que toda esa documentación se tirara.

También ha recurrido al fondo de la Diputación, ubicado en el Archivo de Navarra, pero ha encontrado igualmente "muchos vacíos". "Por ejemplo, hubo un jefe que estuvo 20 años, de 1935 a 1955, del que no había nada, ni un mísero expediente suyo. Como vino de la Guardia Civil, después de muchos gestiones al menos conseguí una foto", ha explicado. Asimismo, ha hecho una labor de "hormiguita" consultando ejemplares antiguos de Diario de Navarra para obtener información de interés para su libro.

El subinspector ha recordado también al jefe de Policía Foral entre 1996 y 2004, José Ignacio Sánchez Trueba, que le facilitaba documentación sobre casos "curiosos". "Me acuerdo de una solicitud de radar para la Policía Foral en un pueblo que no voy a decir, pero el alcalde decía que a los del pueblo, por favor, no se les multara. O a un pueblo al que hubo que ir a medir el sonido de las campanas porque no dejaba dormir. Ese jefe me guardaba esas cosas y me decía 'para el libro'", ha señalado.

El libro también repasa cómo ha ido variando el uniforme de la Policía Foral. "Hay fotos curiosas, desde la chapa que se llevaba en la boina hasta las hebillas con el escudo de Navarra que algunos todavía guardan con mucho cariño", ha explicado.

El libro está dividido en 12 capítulos: el tráfico, la organización, el despliegue territorial, la protección de edificios, la protección de autoridades, el juego y los espectáculos, la protección medioambiental, la seguridad ciudadana, la investigación y policía judicial, otros, jefes de la Policía Foral, y por último, un capítulo dedicado a los siete policías fallecidos en acto de servicio, todos ellos de Tráfico.

La publicación cuenta con una tirada inicial de 2.000 ejemplares y estará a disposición del público a partir del lunes 5 noviembre en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, situado en la calle Navas de Tolosa, 21, al precio de 15 euros.

POLICÍA "INTEGRAL Y DE REFERENCIA"

Mikel Santamaría ha presentado el libro acompañado de la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno foral, María José Beaumont, y del jefe de Policía Foral, Torcuato Muñoz.

La consejera ha destacado la profesionalidad y preparación de Policía Foral y ha afirmado que "hoy tenemos una Policía Foral preparada y profesional, capaz de afrontar los retos de la seguridad pública en el ámbito de Navarra y lo que es más importante, con enormes ganas de servir a su ciudadanía". "Es un servicio público integral y de referencia", ha subrayado.

La consejera ha argumentado su apuesta por la Policía Foral como un servicio de referencia en Navarra (donde también tienen competencias Policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional), con los datos de actuaciones en diferentes ámbitos. Así, en el período 2013-2017 Policía Foral ha atendido en Navarra el 70% de accidentes de tráfico, el 47% de los casos de violencia de género o el 38% de las investigaciones.

Por su parte, el jefe de la Policía Foral ha recordado a los cinco primeros agentes del cuerpo -Antonio, Joaquín, Aurelio, Pedro y Pascasio, que "iniciaron un camino en la historia que hoy prosigue con la configuración de una Policía Foral que cuenta con más de 1.000 agentes desplegados en Navarra".

En 1964 adquirió el actual nombre, según ha señalado el jefe de Policía Foral Torcuato Muñoz "con motivo de su reorganización y de la asunción de nuevas funciones", pasando por la primera promoción en 1986 hasta el despliegue territorial que comenzó en 2002 con la apertura de la comisaría de Tudela, a las que siguieron las de Sangüesa, Tafalla, Estella, Elizondo y Alsasua".

Torcuato Muñoz ha destacado, asimismo, que "en estos noventa años Policía Foral ha madurado, se ha convertido en un cuerpo de referencia que asume plenamente todas las competencias en seguridad pública para ofrecer a la ciudadanía un servicio integral".