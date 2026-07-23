Policía Municipal detecta seis infracciones entre las 39 inspecciones realizadas a autobuses escolares el curso pasado

Autobuses. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de inspección del transporte escolar llevada a cabo por Policía Municipal de Pamplona durante el pasado curso escolar se ha saldado con seis infracciones. En tres de los casos se debía a problemas en la documentación y condiciones técnicas de los vehículos. Otras tres a positivos en las pruebas de drogas a las que se sometieron a los conductores. En total, el Grupo de Seguridad Vía inspeccionó 39 vehículos con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente y las garantías de seguridad.

Las inspecciones y los controles de alcohol y drogas se realizaron de forma aleatoria en una docena de centros escolares que cuenta con este servicio de transporte escolar. Las inspecciones se sucedieron en distintos meses, desde septiembre de 2025 a mayo de 2026, y afectaron a distintas compañías de transporte. Se priorizaron los servicios matinales, cuando los autobuses llegan a los centros escolares y el alumnado baja del vehículo, pero también se llevaron a cabo algunas inspecciones en horario de tarde, justo antes de que los estudiantes subieran al vehículo.

En líneas generales, el grueso de los vehículos inspeccionados cumplía los requisitos y la normativa. De hecho, únicamente se han interpuesto tres denuncias, al igual que en el curso anterior. Una de ellas se debía al funcionamiento defectuoso del retroceso de puertas. Otra más ha estado motivada por que el vehículo carecía de la autorización para realizar labores de transporte escolar. En el tercer caso, la denuncia se ha debido al mal funcionamiento del pitido avisador de retroceso.

Este pasado curso, por primera vez, aprovechando las inspecciones técnicas, se han realizado pruebas de alcoholemia y drogas a los conductores. Tres de ellos dieron positivo en drogas. Es por ello que, de cara al próximo curso, Policía Municipal está planteando la necesidad de generalizar estas pruebas para detectar posibles peligros para los menores transportados como para el resto del tráfico y viandantes, ha informado el Ayuntamiento.