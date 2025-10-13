Policía Municipal intensificará desde este lunes el control sobre patinetes eléctricos y bicicletas

Se impondrán multas de hasta 200 euros por, entre otros, circular por la acera o no disponer de elementos reflectantes o casco

Policía Municipal de Pamplona llevará a cabo a partir de este mes de octubre una campaña de control de la ordenanza de circulación para patinetes eléctricos y bicicletas, "ante el incremento de infracciones y accidentes de tráfico con vehículos de movilidad personal (VMP) implicados".

La campaña, que arranca este lunes, supondrá la imposición de sanciones económicas que oscilarán entre los 30 y los 200 euros, en función de la infracción.

El concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso, ha anunciado en rueda de prensa el inicio de la campaña, que pretende "poner freno a los accidentes que ocurren en muchas ocasiones por infracciones de la normativa".

Alonso ha definido esta campaña como "intensa y continua" y ha destacado que el objetivo es "cambiar una dinámica que va encaminada a un aumento de la accidentalidad". "Es una petición que está en la sociedad, es una petición de los grupos municipales, y el propio Consejo del Mayor es una de las entidades que nos ha trasladado su preocupación y nos ha pedido medidas al respecto", ha indicado.

En los primeros nueve meses de 2025 "ya se han superado las cifras de todo 2024 de accidentes de patinetes eléctricos". Si en 2024 fueron 104, de enero a septiembre de 2025 se han registrado 127. En el 66% de los casos, la responsabilidad del accidente ha recaído en el vehículo de movilidad personal, diez puntos más que un año antes (cuando su responsabilidad era en el 56% de los casos).

Por todo ello, agentes de Policía Municipal de Pamplona van a hacer especial hincapié en el cumplimiento de la ordenanza de movilidad, que establece los espacios para cada medio de transporte, así como las normas de convivencia y velocidad que se aplican en cada zona.

En este sentido, a través de esta campaña se pretende "corregir conductas incívicas y contrarias a la ordenanza", como el hecho de que bicicletas y vehículos de movilidad circulen por las aceras, con auriculares o teléfono móvil, sin casco o a una velocidad inadecuada.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el caso sólo es obligatorio en ciclistas menores de 16 años. También se vigilará el cumplimiento de la normativa de circulación, como saltarse semáforos en rojo, circular montado en los pasos de peatones no habilitados o no respetar la distancia mínima de 1,5 metros con el peatón en calles residenciales y parques.

A partir de este mismo mes, el grupo de Tráfico, la Brigada de Movilidad y Brigada de Proximidad de Policía Municipal intensificarán los controles en horarios de mañana, tarde y noche, si bien se prestará especial atención a las franjas horarias más concurridas, como las entradas y salidas del trabajo y de las escuelas, y las zonas de esparcimiento, como la Vuelta del Castillo y el paseo del Arga. Además, durante el horario nocturno se vigilará el uso de sistemas de alumbrado y chalecos reflectantes.

Por zonas, serán de especial interés lugares como los Ensanches de Pamplona, la avenida de Navarra en San Jorge, la calle Padre Adoáin, en Txantrea, el paseo de Arga y la avenida de Barañáin, "donde se han recibido muchas quejas de la ciudadanía por el incumplimiento reiterado de la norma".

En esta ocasión, no se trata de una campaña informativa, sino de control, por lo que aquellas personas que incumplan la normativa serán sancionadas, con multas que oscilan entre los 30 y los 200 euros, en función de la infracción cometida.

Las más gravosas son aquellas que hacen referencia a circular sin casco, sin alumbrado, no respetar la prioridad de paso en pasos de peatones, no respetar el semáforo en rojo, sancionadas con 200 euros cada una. Circular sobre la acera en bicicleta y VMP se sanciona con 30 euros, al igual que hacerlo con más personas que plazas del vehículo, por ejemplo.

UNA CAMPAÑA MENSUAL CON 489 DENUNCIAS HASTA LA FECHA

Policía Municipal tiende a realizar mensualmente una campaña de este tipo, "para concienciara la ciudadanía y comprobar el cumplimiento de la ordenanza". Salvo en el mes de enero, hasta la fecha se han realizado ocho campañas este 2025.

En ellas se ha controlado un total de 11.039 vehículos de movilidad personal y bicicletas, de los que 489 fueron denunciados por cometer infracciones. Se trata de "poner freno a la accidentabilidad que, sobre todo, en el caso de los patinetes eléctricos ha crecido exponencialmente".

Alonso también ha hecho referencia al programa 'Biciescuela', que en los próximos meses se prevé que incluya también formación específica para el uso de patinetes.

Frente a los 104 accidentes con VMP implicados registrados en todo 2024, de enero a septiembre de 2025 se han contabilizado 217. Los barrios con mayor accidentabilidad han sido Iturrama y Rochapea (con 15 accidentes cada uno), San Juan (14) y Buztintxuri, Casco Antiguo, Milagrosa (con 10 accidentes cada uno).

Los accidentes con bicicletas implicadas este 2025 ascienden a 114, sobre todo en San Juan (20), II Ensanche (15), Iturrama (13) y Rochapea (10). En todo 2024 fueron 189.

En el caso de los 127 accidentes de patinetes eléctricos este 2025, 79 fueron por embestidas (de ellas 14 en pasos de cebra y 4 en pasos ciclables) y otras 35 por caídas. También se han registrado nueve atropellos y cuatro choques contra obstáculos.

En el caso de los 114 atestados por accidentes con bicicletas, 36 son por coches entre bicis y patinetes eléctricos, 32 por caídas y 31 por embestidas (de las que 15 fueron en pasos de peatones).