La Policía Municipal de Pamplona celebra su patrón destacando su "vocación de servicio" y "espíritu de colaboración"

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha celebrado este lunes la festividad de San Miguel, patrón del cuerpo policial, destacando su "vocación de servicio" y "espíritu de colaboración" en un acto el que se han entregado más de 60 medallas de servicios distinguidos, felicitaciones públicas y reconocimientos ciudadanos.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el jefe de Policía Municipal, Antonio Sánchez López, el concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Endika Alonso, y el director de la misma área, Juan Manuel Gil. También han estado presentes representantes de los grupos municipales, y autoridades judiciales, militares y policiales.

Se han entregado un total de 69 distinciones, en concreto, 14 medallas de servicios distinguidos, 1 placa de servicios distinguidos, 33 felicitaciones públicas, 12 reconocimientos a organizaciones y ciudadanía y 9 cascos de gala para los agentes jubilados. La Policía Municipal de Pamplona cuenta en la actualidad con 408 agentes.

De las catorce medallas de servicios distinguidos, ocho se han entregado a agentes de la Policía Municipal de Pamplona y seis a miembros de otros cuerpos policiales como Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil o a otras entidades. Han recibido su medalla la teniente fiscal de la Audiencia Provincial, la magistrada juez decana de la Audiencia Provincial o la letrada de la Administración de Justicia. Las medallas tienen un escudo de Pamplona y la leyenda de la Policía Municipal. Un policía ha recibido, además, una placa de servicios distinguidos.

En su intervención, Antonio Sánchez ha afirmado que este ha sido un año "intenso" para el cuerpo policial, y entre otras cuestiones, ha hecho referencia a los más de 50 componentes de Policía Municipal que se desplazaron hasta Paiporta durante la Dana, la labor de los agentes durante el apagón eléctrico del 28 de abril, la creación de la Oficina de mediación comunitaria y la oficina de denuncias durante los Sanfermines en la calle Zapatería. También ha citado el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, que "nos va a adaptar tecnológicamente a la realidad social en la que nos encontramos inmersos", entre otros aspectos.

Según ha explicado, en el último año la Policía Municipal ha realizado más de 9.000 atestados y ha detenido a más de 760 personas. En materia de violencia de género se ha detenido a más de 160 personas y se ha brindado protección a 245 mujeres. A lo largo del año, el 092 ha recibido más de 190.000 llamadas y se han realizado más de 36.000 intervenciones. "Miramos hacia atrás con orgullo y hacia adelante con ilusión y con responsabilidad", ha subrayado, tras agradecer "el trabajo, la profesionalidad, la vocación de servicio y el espíritu de colaboración" de las personas homenajeadas.

Por su parte, Asiron ha remarcado que los reconocimientos entregados "son mucho más que un símbolo, representan la gratitud de una ciudad hacia quienes han demostrado con generosidad y compromiso que la seguridad y la convivencia se construyen con un esfuerzo compartido". Este año, además, se han vivido "situaciones extraordinarias que han puesto a prueba vuestra profesionalidad", en referencia a la Dana o al apagón.

Entre los "retos de futuro", que "son muchos", ha citado la modernización de instalaciones, dotaciones y herramientas tecnológicas; una movilidad "más segura y sostenible" a través del Plan de seguridad vial; y la "convivencia intercultural". Tras subrayar que la Policía Municipal es un modelo "al servicio de la ciudadanía", ha destacado la "confianza" de la población en el cuerpo policial, que "no se consigue simplemente con palabras", sino "con hechos". "Con vuestra cercanía en los barrios, con vuestra disponibilidad en las emergencias y con vuestra profesionalidad cada día, sois el rostro más cercano del Ayuntamiento de Pamplona ante la ciudadanía", ha apuntado.

FELICITACIONES PÚBLICAS Y RECONOCIMIENTOS CIUDADANOS

Durante el acto, 33 policías municipales tanto de Pamplona como de otras localidades han recibido su correspondiente felicitación pública, una distinción que se concede por los méritos realizados en el desarrollo de su labor profesional. También se han querido reconocer a nueve agentes de la Policía Municipal de Pamplona que se han jubilado en el último año. Se les ha entregado como recuerdo de su trayectoria una reproducción de unos cascos de gala.

Asimismo, se han otorgado doce reconocimientos públicos a personas y/o entidades por distintos motivos. Lo han recibido Dayse Yange Saez, Ana Valero Jiménez, Carolina Valero Jiménez y Susana Ciáurriz Barasoain, trabajadoras de limpieza en Policía Municipal por su profesionalidad y esfuerzo constante; Ángel Imizcoz Villar, jefe del Servicio de Mantenimiento de Edificios del Ayuntamiento de Pamplona, por su actitud proactiva y su gran disposición; o Maite García Enríquez, de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, por su apoyo, colaboración y formación a la Unidad de Atentados de Policía Municipal.

Se ha reconocido también a Iñaki Martínez Zulet, del Servicio de Bomberos de Navarra, y a Oumar Ndiaye por sus respectivas actuaciones en la prevención de sendos posibles suicidios; a Óscar Pajares Fuente, de ascensores FAIN, por su "predisposición" el día del apagón; a José Antonio Luna Chávez, responsable de seguridad de El Corte Inglés, por su "colaboración activa" con la Policía Municipal para facilitar investigaciones; a María Eugenia Fernández Sosa, responsable del Colegio Luis Amigó de Paiporta, por la acogida proporcionada a los miembros de Policía Municipal que acudieron a la zona afectada por la Dana; y a José Ignacio Ordóñez Mañas por su intervención para inmovilizar al autor de un presunto delito de lesiones con arma blanca, siendo incluso amenazado por la persona detenida y sus acompañantes.