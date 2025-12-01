La Policía Municipal de Pamplona renueva su flota con dos nuevos vehículos 100% eléctricos de altas prestaciones

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación de dos vehículos nuevos tipo turismo compacto o SUV 100% eléctricos para la Brigada de Proximidad y Seguridad Vial de Policía Municipal.

El contrato cuenta con financiación europea de los fondos Next Generation EU a través del programa de ayudas Moves III en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Los dos vehículos pertenecen al lote 1 licitado, ya que el lote 2, para un vehículo tipo furgoneta larga, también 100% eléctrico, ha quedado desierto, al no presentarse ninguna oferta. El lote 1, que corresponde a dos vehículos eléctricos de cinco plazas y cinco puertas, se adjudica a Julián Auto Sport SL, por importe de 69.980 euros, IVA incluido. Estos vehículos se entregarán antes de final de año, en color blanco y sin rotular.

Según ha destacado el Ayuntamientoi, los vehículos eléctricos, de altas prestaciones, tienen capacidad para circular por vías urbanas del entramado de la ciudad, modernizan la flota municipal y mejoran la eficiencia operativa de Policía Municipal. Además, ha resaltado que su adquisición permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar la contaminación acústica, disminuir los costes operativos por combustible y mantenimiento, y mejorar la disponibilidad del servicio operativo.