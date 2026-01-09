La Policía Nacional auxilia a peregrinos y conductores que se vieron afectados por la borrasca Francis

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional auxilió entre el 4 y el 6 de enero en la zona de Roncesvalles a varios peregrinos y conductores que se vieron afectados por la borrasca Francis.

Agentes de la Unidad de Extranjería y Documentación de Valcarlos realizaron un despliegue especial con el fin de atender las posibles incidencias que el mal tiempo causara en la zona, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

El despliegue abarcó desde la zona comprendida entre la frontera francesa en el municipio de Arnegi y Roncesvalles, patrullando activamente la carretera N-135, los barrios del municipio de Valcarlos y los lugares de estacionamiento, con especial atención a las inmediaciones del puerto de Ibañeta.

Fruto del dispositivo se auxilió a algunos peregrinos con dificultades para continuar su camino como consecuencia de la nieve, la ventisca y las bajas temperaturas, así como a varios conductores.

Entre todas ellas, destaca la intervención con una familia con dos niños que se había quedado inmovilizada en su autocaravana en el aparcamiento del puerto de Ibañeta, a -10 grados, sin batería en el vehículo y con los conductos del gasoil del motor congelados. Se consiguió llegar a ella con los dos todoterreno de la unidad, logrando descongelar parte del motor y arrancar el vehículo con las pinzas, marcando una rodada en la nieve y acompañándola hasta la vía principal de la N-135, donde pudo continuar su camino.