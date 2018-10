El PPN pedirá "explicaciones" a Barkos por la "inacción" del Gobierno foral en homenajes a etarras

Publicado 24/07/2018 13:46:15 CET

PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, pedirá explicaciones a la jefa del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, sobre la "inacción del Gobierno ante los aberrantes homenajes a etarras que se dan en Navarra, como el celebrado el pasado lunes en Burlada".

Ana Beltrán ha afirmado en una nota que "es terrible que en nuestra comunidad se reciba como a héroes a miembros de una banda que ha cometido absolutas atrocidades durante 40 años y que el Gobierno de Navarra se quede de brazos cruzados" y ha recordado que el año pasado se llevaron a cabo 16 homenajes a terroristas excarcelados en Navarra, tal y como ha denunciado Covite.

Para la presidenta 'popular', "el silencio y pasividad de Barkos ante hechos tan graves como éste no tiene nombre". "No se puede presumir de trabajar por la paz y la convivencia en Navarra cuando se permite este tremendo insulto a las víctimas que han sufrido lo indecible por culpa de unas personas que, para colmo, son vitoreadas. Estamos ante una lacra que el Gobierno de Navarra debe atajar de raíz, no sólo por el dolor que provoca en las víctimas y en toda la sociedad, sino también por el peligroso ejemplo que lanza a las nuevas generaciones, receptoras de un relato totalmente distorsionado", ha añadido.

Beltrán ha señalado que le gustaría que el Gobierno de Barkos "defendiese de una vez a las víctimas de ETA como se merecen, tal y como hace con otro tipo de víctimas, y que dé la cara de una vez ante actos tan miserables como éstos". "No nos vale que algunos grupos miembros del Ejecutivo presenten una declaración institucional contraria a este tipo de homenajes para lavar su conciencia. Exigimos al Gobierno de Navarra trabaje de verdad, colaborando con el resto de grupos, y que este trabajo se traduzca en medidas concretas y eficaces", ha dicho.

"Lamentablemente", ha afirmado Beltrán, "lo único que ha demostrado hasta ahora el Gobierno de Navarra, con Barkos a la cabeza, es una vergonzosa permisividad, elusión de responsabilidades y un postureo doloroso en lo que a atención a las víctimas se refiere".

Según la dirigente 'popular', "la realidad es que el Gobierno no ha movido un dedo para paralizar estos homenajes lacerantes y que sigue gobernando de la mano de Bildu, un partido que ampara los crímenes de ETA". "Por eso, volveremos a poner a Barkos frente al espejo, para que explique por qué permite semejante ultraje en nuestra comunidad", ha asegurado.