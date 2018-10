El PPN pide la dimisión de Barkos por "permitir la ocupación ilegal de un edificio público"

Publicado 20/08/2018 14:14:24 CET

El PPN ha registrado este lunes en el Parlamento de Navarra una moción para pedir la reprobación y la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "por permitir la ocupación ilegal de un edificio público, el Palacio del Marqués de Rozalejo, y por pedir a la justicia que no lo desaloje".

"Es intolerable que, con tal de mantener el sillón, la presidenta se arrodille una vez más a Bildu y no sea capaz de defender los intereses de todos los navarros", ha censurado en un comunicado la presidenta del PPN, Ana Beltrán.

"Es gravísimo que se haya solicitado al juez la suspensión del desalojo, pues demuestra claramente que Barkos y su gobierno han cedido al chantaje de los ocupas de la izquierda radical abertzale, insumisos que no respetan las leyes, que ejercen actividades ilegales en el edificio, que se burlan de todos los navarros, y que se creen con más derechos que el resto", ha criticado.

En opinión de Beltrán, Barkos "no está preparada para ser presidenta del Gobierno, debería dimitir inmediatamente". Ha considerado que "sus explicaciones en un tema de extrema gravedad" han "brillado por su ausencia, y no se puede consentir que la presidenta no dé la cara en este asunto".

"Durante un año han consentido una ocupación ilegal, han permitido que se realicen actividades sin licencia, han perjudicado a vecinos y comerciantes del Casco Viejo, todo con tal de no molestar a Bildu. Y cuando finalmente se produce el desalojo, la sensación que todos vimos el mismo día que se llevó a cabo es que no era más que una actuación de cara a la galería, pues si no no se entiende que se permitiera la nueva ocupación del edificio", ha afirmado.

"Este hecho se confirmó con el auto del juez en el que confirmaba que el Gobierno de Navarra había solicitado que no se desalojara el Palacio del Marqués de Rozalejo. La indefensión a la que el Gobierno de Barkos nos ha sometido a todos los navarros es perversa, pues nos hace preguntarnos quién va a defender nuestros intereses a partir de ahora, en caso de que la izquierda radical decida ocupar cualquier otro edificio", ha criticado Beltrán.

La presidenta del PPN se ha mostrado convencida de que "esto se ha permitido solo a la izquierda radical" y que "si cualquier otro colectivo o personas hubieran ocupado un edificio público, el desalojo hubiera sido inmediato". "Pero Barkos necesita a Bildu para seguir sentada en el sillón de presidenta, y ante eso, es capaz de ceder a cualquier chantaje", ha reprochado.

"La presidenta no es digna de seguir ocupando el cargo que ostenta. Debe ser reprobada en el Parlamento, y acto seguido, dimitir como presidenta, y por eso hemos registrado la moción para que se vote en el primer pleno ordinario", ha concluido.