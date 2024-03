La preinscripción para las 1.069 plazas de las escuelas infantiles de Pamplona se realizará del 10 al 24 de abril

PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo de preinscripción para el primer ciclo de Educación Infantil, dirigido a menores de 0 a 3 años, se desarrollará del 10 al 24 de abril. Las escuelas infantiles municipales de Pamplona ofertan 1.069 plazas para el curso 2024-2025, tras recuperar las 102 plazas de la escuela Donibane, que reabre este curso tras las obras de reforma integral. Las doce escuelas ofrecen 952 plazas a jornada completa y 117 a media jornada.

La preinscripción se realiza este año exclusivamente online, a través del portal web Educa. Las personas que necesiten ayuda con este trámite telemático pueden reservar atención presencial, desde el 8 de abril, con cita previa en el teléfono en el teléfono 948 42 00 98 o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. Una vez se tenga la cita, la atención se ofrece en Civivox Jus la Rocha, en horario de mañana, de lunes a viernes, de 9.30 horas a 14.30 horas.

Para realizar la preinscripción por Educa, se necesita usuario y contraseña y, en el caso de no tenerla, hay que solicitarla con clave y PIN o con DNI electrónico. El proceso de inscripción se realiza de forma conjunta entre el organismo autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona y departamento de Educación del Gobierno de Navarra. De esta forma se aúna la presentación de solicitudes para la oferta tanto de las doce escuelas infantiles municipales como de las cinco que el Gobierno foral tiene en Pamplona.

EL 89% DE LAS PLAZAS, A JORNADA COMPLETA

Las 1.069 plazas que se ofertan en las doce escuelas infantiles municipales para el próximo curso son gratuitas y se mantiene la misma modalidad lingüística del curso anterior (castellano, euskera, castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés), más las 102 plazas de Donibane, que son en castellano. Las escuelas son Haurtzaro, Mendebaldea, Mendillorri, Fuerte el Príncipe-Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, José María Huarte, y Lezkairu.

El 89% de las plazas, 952, son a jornada completa y el 11% restante, 117, a media jornada. Hello Azpilagaña y Goiz Eder cuenta con plazas tanto en jornada completa como en media jornada, José María Huarte sigue ofreciendo únicamente media jornada y el resto tienen solo plazas en jornada completa.

Las escuelas infantiles Donibane, Mendebaldea, Mendillorri y Haurtzaro ofertan plazas de modelo solo en castellano, e Izartegi cuenta con plazas solo en modelo en euskera. Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña y José María Huarte apuestan por un modelo de castellano con actividades en inglés. Goiz Eder, en castellano con actividades en inglés y en euskera. Hello Buztintxuri, Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi y Lezkairu imparten castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés.