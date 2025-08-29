Presentación de los seis cortometrajes de Navarra Shortzinema 2025 en la Filmoteca de Navarra

Cartel de La Casa de Ana. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana presentará en la Filmoteca de Navarra los seis cortometrajes que representan a Navarra en la cuarta edición del Catálogo Navarra Shortzinema, en una sesión a la que asistirán los directores y responsables de la producción de las obras, que hablarán con el público de sus películas. La puesta de largo tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre a las 19.30 horas.

La selección del catálogo Navarra Shortzinema se dio a conocer el pasado mes de mayo, y a partir de entonces Cultura puso a disposición de los cortometrajes un servicio especializado de distribución en festivales nacionales e internacionales, que se mantendrá activo hasta finales de 2026.

Estos son los seis cortometrajes seleccionados para el catálogo de 2025:

-Your own boss, de Claroscuro Films, dirigido por Alvaro Guzmán Bastida. Género: ficción.

-¿Dónde estás?, de Hugo López Sarasa, dirigido por María Moreno Novoa. Género: ficción.

-Ziarraize, de Hiruki Filmak, dirigida por habitantes de Aurizberri-Espinal. Género: documental.

-La casa de Ana, producida y dirigida por Iker Oiz Elgorriaga. Género: documental.

-La raíz, de Escaramujo producciones, dirigida por Isabel Sáez Pérez. Género: experimental.

-El niño de orejas rojas, de Universidad de Navarra, dirigida por María Lucía Súarez Barbery. Género: animación.

El programa Navarra Shortzinema tiene como finalidad la promoción y distribución de cortometrajes navarros para presentar en los festivales, ferias y mercados más importantes del sector. Para ello, se diseña una estrategia personalizada con cada cortometraje, previo análisis de las características de la obra y de los festivales afines. Por otro lado, se promueve su proyección en salas de cine, a través de iniciativas como el programa Corten o la Filmoteca en Navarra, ha informado el Ejecutivo.

En la proyección del próximo 11 de septiembre, se proyectarán los tráilers de los cortos El niño de orejas rojas y La casa de Ana y los cortos completos ¿Dónde estás?, Your Own Boss, Ziarraize y La raíz (en ese orden). En el mes de noviembre, se realizará una segunda proyección, de los seis cortos completos, en los cines Golem.

Las entradas cuestan un euro y están a la venta en la web de la filmoteca.